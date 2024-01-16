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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Свердловские сотрудники ГИБДД проводят воспитательные беседы в магазинах

В Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят беседы о безопасности детей

16 января 2024, 16:06
Фото: 1MI

Свердловские сотрудники ГИБДД проводят воспитательные беседы в магазинах

В Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят беседы в детских магазинах с целью предотвращения травматизма детей.

В прошлом году на дорогах региона пострадали более 140 детей и подростков, многие из них погибли. Кроме того, более 10 малышей нарушали правила дорожного движения во время поездок. Вместе с тем, если бы они соблюдали правила, то можно было бы избежать многих травм.

В Серове сотрудники ГИБДД провели беседы с посетителями магазина детских товаров. Они показали разные модели автокресел и продемонстрировали, как их крепить. Кроме того, работники правоохранительных органов призвали всех соблюдать правила.

Подобные мероприятия проводятся во всех населенных пунктах региона.

Ранее сообщалось, что за год 60 человек погибли в ДТП в Екатеринбурге.

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