В Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят беседы о безопасности детей

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В прошлом году на дорогах региона пострадали более 140 детей и подростков, многие из них погибли. Кроме того, более 10 малышей нарушали правила дорожного движения во время поездок. Вместе с тем, если бы они соблюдали правила, то можно было бы избежать многих травм.
В Серове сотрудники ГИБДД провели беседы с посетителями магазина детских товаров. Они показали разные модели автокресел и продемонстрировали, как их крепить. Кроме того, работники правоохранительных органов призвали всех соблюдать правила.
Подобные мероприятия проводятся во всех населенных пунктах региона.
Ранее сообщалось, что за год 60 человек погибли в ДТП в Екатеринбурге.