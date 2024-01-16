В Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят беседы о безопасности детей

В прошлом году на дорогах региона пострадали более 140 детей и подростков, многие из них погибли. Кроме того, более 10 малышей нарушали правила дорожного движения во время поездок. Вместе с тем, если бы они соблюдали правила, то можно было бы избежать многих травм.