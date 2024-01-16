В ЦБ рассказали, как будут бороться с комиссиями для застройщиков

Однако в Центробанке отмечается, что даже при изменении условий льготной ипотеки, такие кредитные сделки по-прежнему остаются выгодными для банков. Однако взимание комиссий с застройщиков может создавать риски. Это может привести к снижению прозрачности, уменьшению конкуренции и разделению рынка ипотечного кредитования и проектного финансирования. Также можно ожидать, что эти комиссии могут быть переложены застройщиками на цены, что приведет к увеличению разрыва между ценами на первичном и вторичном рынке жилья.