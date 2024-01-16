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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В ЦБ рассказали, как будут бороться с комиссиями для застройщиков

16 января 2024, 12:33
По словам представителей Центрального банка, ужесточение условий получения льготной ипотеки может привести к повышению цен на жилье.

С начала года требования к получению льготных кредитов выросли: сумма первоначального взноса увеличилась до 30%, а количество государственных субсидий было сокращено. В связи с этим, банки начали взимать комиссию у застройщиков при выдаче ипотечных кредитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако в Центробанке отмечается, что даже при изменении условий льготной ипотеки, такие кредитные сделки по-прежнему остаются выгодными для банков. Однако взимание комиссий с застройщиков может создавать риски. Это может привести к снижению прозрачности, уменьшению конкуренции и разделению рынка ипотечного кредитования и проектного финансирования. Также можно ожидать, что эти комиссии могут быть переложены застройщиками на цены, что приведет к увеличению разрыва между ценами на первичном и вторичном рынке жилья.

Согласно мнению представителей Центрального банка, это может представлять риски для заёмщиков, которые планируют получить ипотечный кредит.

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