В ЦБ рассказали, как будут бороться с комиссиями для застройщиков

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
С начала года требования к получению льготных кредитов выросли: сумма первоначального взноса увеличилась до 30%, а количество государственных субсидий было сокращено. В связи с этим, банки начали взимать комиссию у застройщиков при выдаче ипотечных кредитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако в Центробанке отмечается, что даже при изменении условий льготной ипотеки, такие кредитные сделки по-прежнему остаются выгодными для банков. Однако взимание комиссий с застройщиков может создавать риски. Это может привести к снижению прозрачности, уменьшению конкуренции и разделению рынка ипотечного кредитования и проектного финансирования. Также можно ожидать, что эти комиссии могут быть переложены застройщиками на цены, что приведет к увеличению разрыва между ценами на первичном и вторичном рынке жилья.
Согласно мнению представителей Центрального банка, это может представлять риски для заёмщиков, которые планируют получить ипотечный кредит.