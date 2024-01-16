Во время рейда в Екатеринбурге мигрант чуть не раздавил общественника

Поняв, что их деятельность раскрыта, они хотели убежать, однако общественники стали их удерживать. Так, Чукреев закрывал собой выезд и угрожал, что брызнет перцовым баллончиком. Тогда мигранты сели в свой автомобиль и скрылись.