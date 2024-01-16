Во время рейда в Екатеринбурге мигрант чуть не раздавил общественника

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Вместе с другими общественниками Чукреев обнаружил два гаража с некачественными сигаретами, которые готовились к продаже. В это же время «предприниматели» выгружали новую партию продукции.
Поняв, что их деятельность раскрыта, они хотели убежать, однако общественники стали их удерживать. Так, Чукреев закрывал собой выезд и угрожал, что брызнет перцовым баллончиком. Тогда мигранты сели в свой автомобиль и скрылись.
При этом общественник оказался зажат машиной. Однако серьезных повреждений он не получил. После этого приехали сотрудники полиции и изъяли товар.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские устроили рейд на рынке «Таганский ряд», чтобы выявить мигрантов, которые не встали на воинский учет после получения российского гражданства.