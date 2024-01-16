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Мигрант на автомобиле в Екатеринбурге зажал общественника

Во время рейда в Екатеринбурге мигрант чуть не раздавил общественника

16 января 2024, 06:37
Фото: 1MI

Мигрант на автомобиле в Екатеринбурге зажал общественника

В Екатеринбурге общественный деятель Дмитрий Чукреев во время рейда пострадал от мигранта.

Вместе с другими общественниками Чукреев обнаружил два гаража с некачественными сигаретами, которые готовились к продаже. В это же время «предприниматели» выгружали новую партию продукции.

Поняв, что их деятельность раскрыта, они хотели убежать, однако общественники стали их удерживать. Так, Чукреев закрывал собой выезд и угрожал, что брызнет перцовым баллончиком. Тогда мигранты сели в свой автомобиль и скрылись.

При этом общественник оказался зажат машиной. Однако серьезных повреждений он не получил. После этого приехали сотрудники полиции и изъяли товар.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские устроили рейд на рынке «Таганский ряд», чтобы выявить мигрантов, которые не встали на воинский учет после получения российского гражданства.

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