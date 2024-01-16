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Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В селе под Тагилом в преддверии Крещения перестал работать святой источник

Вода замерзла. Жители села под Тагилом остались без святого источника на Крещение

16 января 2024, 12:00
Фото: tagilcity.ru

В селе под Тагилом в преддверии Крещения перестал работать святой источник

В селе Шиловка под Нижним Тагилом замерз святой источник, из-за чего местные жители не смогут набрать в нем освященную воду в Крещение.

Источник относится к местному храму во имя Святой Троицы и Воскресения Господня. В этом году из-за морозов в нем замерзла вода и набрать ее невозможно.

Впереди Крещение. Одно из популярных мест для набора воды в селе не работает, — рассказал TagilCity.ru местный житель.

В объявлении возле источника сказано, что освящение воды пройдет в колонке в центре села, и местным жителям следует набирать ее оттуда. Также в сообщении содержится просьба «не безобразничать» на источнике.

Праздник Крещения Господня празднуется 19 января. В этот день на водоемах организуют купели для традиционного окунания, а священнослужители освящают воду в специальных источниках.

#Общество#ГГО и пригород#Эксклюзив#Вода#Храм#Анна Григорьева#Мороз#Крещение#Екатеринбург
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