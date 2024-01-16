Вода замерзла. Жители села под Тагилом остались без святого источника на Крещение

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Источник относится к местному храму во имя Святой Троицы и Воскресения Господня. В этом году из-за морозов в нем замерзла вода и набрать ее невозможно.
Впереди Крещение. Одно из популярных мест для набора воды в селе не работает, — рассказал TagilCity.ru местный житель.
В объявлении возле источника сказано, что освящение воды пройдет в колонке в центре села, и местным жителям следует набирать ее оттуда. Также в сообщении содержится просьба «не безобразничать» на источнике.
Праздник Крещения Господня празднуется 19 января. В этот день на водоемах организуют купели для традиционного окунания, а священнослужители освящают воду в специальных источниках.