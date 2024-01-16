Временные ограничения введены на автомобильной дороге Верхняя Салда—Нижний Тагил

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Движение на дороге Верхняя Салда—Нижний Тагил временно ограничено.
Как сообщает администрация города, движение ограничено 16 января, с 22.00 до 23.30 из-за проведения работ на участке дороги от деревни Северной до села Покровское.
Производимые работы необходимы для обеспечения безопасности и качества дорожного покрытия. В связи с этим всем, путешествующим указанным маршрутом, необходимо предусмотреть альтернативные пути или спланировать свои поездки заранее.
Тем временем сообщалось, что до конца января Екатеринбург получит первую партию новых автобусов.