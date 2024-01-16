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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

На автодороге Верхняя Салда—Нижний Тагил введены ограничения

Временные ограничения введены на автомобильной дороге Верхняя Салда—Нижний Тагил

16 января 2024, 16:21
Фото: 1MI

На автодороге Верхняя Салда—Нижний Тагил введены ограничения

Движение транспорта на дороге Верхняя Салда—Нижний Тагил временно ограничено.

Движение на дороге Верхняя Салда—Нижний Тагил временно ограничено.

Как сообщает администрация города, движение ограничено 16 января, с 22.00 до 23.30 из-за проведения работ на участке дороги от деревни Северной до села Покровское.

Производимые работы необходимы для обеспечения безопасности и качества дорожного покрытия. В связи с этим всем, путешествующим указанным маршрутом, необходимо предусмотреть альтернативные пути или спланировать свои поездки заранее.

Тем временем сообщалось, что до конца января Екатеринбург получит первую партию новых автобусов.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#Ограничение#Ограничение движения#Екатеринбург#Инцидент#Транспортное ограничение#Камилла Булгакова
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