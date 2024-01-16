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Креков взял под контроль обращение медиков скорой помощи в Кушве

Замглавы Свердловской области взял на контроль обращение сотрудников скорой в Кушве

16 января 2024, 07:47
Фото: 1MI

Креков взял под контроль обращение медиков скорой помощи в Кушве

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков взял под свой контроль жалобу врачей, работающих в скорой помощи в Кушве.

Сотрудники свердловского Минздрава организовали проверку в медучреждении, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Во время проверочных мероприятий работники ведомства совместно с главными внештатными экспертами дадут оценку рабочему графику, начисление зарплаты и условия труда.

Напомним, в Кушве сотрудники скорой помощи записали видеообращение к Карлову, Куйвашеву и Путину, в котором пожаловались на мизерный уровень зарплаты и условия труда, из-за которых сложно оказывать качественную помощь.

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