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Зарплаты медицинских работников в России увеличились в 3,5 раза за 12 лет

Зарплаты медицинских работников в России увеличились в 3,5 раза за 12 лет

16 января 2024, 16:42
Фото: Midjourney
За 12 лет в Свердловской области среднемесячная зарплата медиков увеличилась в три раза, достигая отметки в 51,5 тысяч рублей в 2022 году, что является одним из самых высоких значений по УрФО и одним из трех лидеров на всей территории страны.

В Свердловской области зарплата медиков значительно увеличилась за последние 12 лет. Согласно данным Росстата, в 2010 году среднемесячный оклад составлял около 17,2 тысячи рублей, а в 2022 году уже достигал примерно 51,5 тысячи рублей, пишет uralpolit.ru.

По сравнению с другими регионами Уральского федерального округа, медики в Свердловской области занимают третье место по уровню заработной платы. Больше всего зарабатывают коллеги в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, где средняя зарплата медработника составляет 131,7 тысячи рублей. Самые низкие оклады в этом регионе получают курганские медики — 37,8 тысячи рублей. В среднем по Уральскому региону заработная плата сотрудников медицинских учреждений составляет 59,6 тысячи рублей.

На уровень страны можно сказать, что зарплаты медицинских работников увеличились в 3,5 раза за последние 12 лет. В 2010 году оклады составляли около 15,8 тысячи рублей, а в 2022 году — уже 55,4 тысячи рублей.

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