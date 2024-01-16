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Приставы забрали спорткар у жителя Екатеринбурга из-за долга в 250 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе. Он боялся приставов

16 января 2024, 08:01
Фото: УФССП по Свердловской области

Приставы забрали спорткар у жителя Екатеринбурга из-за долга в 250 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга спрятал свою машину в сугробе. Он боялся, что ее отберут приставы. Однако так и произошло.

На машину наложили арест из-за долга в 250 тысяч рублей. Арестованный автомобиль — спорткар марки Toyota. Об этом сообщили приставы.

Известно, что у мужчины накопился долг по налоговым обязательствам. Было возбуждено шесть исполнительных производств. Долги мужчина не гасил. Тогда приставы нашли информацию о том, что у гражданина есть спорткар. Машину стали искать.

В результате иномарку нашли под сугробом. Ее отвезли на штрафстоянку. Если в ближайшее время мужчина не заплатит налоги, то автомобиль продадут.

Ранее в Екатеринбурге у должника отобрали машину из-за многолетних долгов по алиментам для 16-летней дочери.

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