Житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе. Он боялся приставов

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
На машину наложили арест из-за долга в 250 тысяч рублей. Арестованный автомобиль — спорткар марки Toyota. Об этом сообщили приставы.
Известно, что у мужчины накопился долг по налоговым обязательствам. Было возбуждено шесть исполнительных производств. Долги мужчина не гасил. Тогда приставы нашли информацию о том, что у гражданина есть спорткар. Машину стали искать.
В результате иномарку нашли под сугробом. Ее отвезли на штрафстоянку. Если в ближайшее время мужчина не заплатит налоги, то автомобиль продадут.
Ранее в Екатеринбурге у должника отобрали машину из-за многолетних долгов по алиментам для 16-летней дочери.