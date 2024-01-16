Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовый сбой ВКонтакте

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Россияне жаловались, что не получается обновить страницу, а также отправить сообщения. Подобное наблюдалось как на сайте, так и в мобильном приложении.
Страница не загружалась. Я подумала, что дело в моем домашнем интернете. Я попробовала зайти на свою страницу с мобильного интернета, но это не помогло. Сначала просто не отправлялись сообщения, а потом вовсе не получилось зайти на страницу, — рассказала пользовательница соцсети Олеся.
Такие жалобы днем 16 января поступили от жителей Екатеринбурга, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Костромы, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов. Согласно опросу, большинство жаловалось именно на работу мобильного приложения.
На сайте «Детектор сбоев» сообщается, что жалобы на работу соцсети поступают с 13:00 по уральскому времени. ВКонтакте признали проблему и сообщили, что работают над решением вопроса.
Прошлый массовый сбой в работе ВКонтакте случился в конце ноября 2023 года.