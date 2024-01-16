Звезда «Дома 2» из Екатеринбурга снялась в фильме Романа Полански «Дворец»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Картина «Дворец» вышла в прошлом году. Согласно сюжету, все действия происходят во время Нового года 1999 года в роскошном отеле Швейцарии, сообщает «Комсомольская правда».
В кинокартине екатеринбурженка сыграла роль постояльца гостиницы. Кроме того, в картине с ней сыграл также российский актер Александр Петров.
Марина родилась в Екатеринбурге, но затем ее семья переехала в Швейцарию. На телестройке она не задержалась, поскольку любовь там свою не нашла, но вернувшись в Берн познакомилась с боксером Мануэлем Чарра, за которого и вышла замуж. Сейчас молодая семья ожидает появления малыша.
Ранее сообщалось, что Ксения Корнева из «Уральских Пельменей» выходит замуж.