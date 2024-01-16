Звезда «Дома 2» из Екатеринбурга снялась в фильме Романа Полански «Дворец»

Марина родилась в Екатеринбурге, но затем ее семья переехала в Швейцарию. На телестройке она не задержалась, поскольку любовь там свою не нашла, но вернувшись в Берн познакомилась с боксером Мануэлем Чарра, за которого и вышла замуж. Сейчас молодая семья ожидает появления малыша.