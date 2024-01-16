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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Красотка из Екатеринбурга снялась в комедии Романа Полански

Звезда «Дома 2» из Екатеринбурга снялась в фильме Романа Полански «Дворец»

16 января 2024, 11:35
Фото: Соцсети Марины Страховой

Красотка из Екатеринбурга снялась в комедии Романа Полански

Участница реалити-шоу «Дом 2» Марина Страхова из города Екатеринбург стала частью киноленты «Дворец» Романа Полански.

Картина «Дворец» вышла в прошлом году. Согласно сюжету, все действия происходят во время Нового года 1999 года в роскошном отеле Швейцарии, сообщает «Комсомольская правда».

В кинокартине екатеринбурженка сыграла роль постояльца гостиницы. Кроме того, в картине с ней сыграл также российский актер Александр Петров.

Марина родилась в Екатеринбурге, но затем ее семья переехала в Швейцарию. На телестройке она не задержалась, поскольку любовь там свою не нашла, но вернувшись в Берн познакомилась с боксером Мануэлем Чарра, за которого и вышла замуж. Сейчас молодая семья ожидает появления малыша.

Ранее сообщалось, что Ксения Корнева из «Уральских Пельменей» выходит замуж.

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