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Водитель автобуса бросил девочку на остановке в Первоуральске

Автобус бросил девочку на остановке в -30 в Первоуральске

17 января 2024, 03:34
Фото: 1MI

Водитель автобуса бросил девочку на остановке в Первоуральске

Девочка не успела сесть в автобус №507, на котором она каждую субботу ездит от Первоуральска до поселка Билимбай.

Девочка посещает танцевальную студию и ездит на этом автобусе из Первоуральска в Билимбай, где она живет. В этот раз, по словам ребенка, транспорт проехал мимо и не остановился, пишет Е1.

Видео: «Интерра Онлайн»

Мама девочки, узнав об инциденте, позвонила диспетчеру, который ответил, что автобус якобы стоял на остановке не менее двух минут. Тогда женщина взяла записи с уличной камеры, где видно, что автобус проезжает мимо, и написала официальную жалобу.

Напомним, в декабре 2023 года в Краснотурьинске кондуктор автобуса выгнал из салона 14-летнего школьника, который не смог оплатить проезд картой.

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