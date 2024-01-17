Автобус бросил девочку на остановке в -30 в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Девочка посещает танцевальную студию и ездит на этом автобусе из Первоуральска в Билимбай, где она живет. В этот раз, по словам ребенка, транспорт проехал мимо и не остановился, пишет Е1.
Мама девочки, узнав об инциденте, позвонила диспетчеру, который ответил, что автобус якобы стоял на остановке не менее двух минут. Тогда женщина взяла записи с уличной камеры, где видно, что автобус проезжает мимо, и написала официальную жалобу.
Напомним, в декабре 2023 года в Краснотурьинске кондуктор автобуса выгнал из салона 14-летнего школьника, который не смог оплатить проезд картой.