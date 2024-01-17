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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

17 января 2024, 14:03
Фото: Midjourney
Праздники закончились, но веселье продолжается! Если вы ещё не знаете, чем заняться на выходных, то редакция TagilCity.ru составила список интересных мероприятий. Можно пойти на выставку, в театр или в кино, а можно остаться дома и почитать любимую книгу. Выбирайте то, что по душе именно вам.

Спектакль «Чайка», 18+

Это трагическая история о любви, которая не состоялась, о непонимании между людьми и несбывшихся мечтах. Главные герои пьесы — творческие люди, которые стремятся к славе. В своём стремлении они забыли о самих себе. Пьеса показывает конфликт поколений — уверенных и опытных взрослых и непризнанной и неопытной молодёжи.

Когда: 19 января, в 18:00.

Где: Проспект Ленина, 33, Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Фото: 1MI

Парная бачата, 14+

19 января можно записаться на занятия по парной бачате. Энергичная музыка и 100% хорошего настроения ждут всех любителей заводных движений. Бачата это не просто танец, а усиление мужского и женского начала. Занятия проводят грамотные и знающие свое дело наставники. Познакомьтесь с новыми, интересными людьми, раскройте свой потенциал и почувствуйте себя уверенно как никогда. Обучение ведется с нуля.

Когда: 19 января, по записи.

Где: улица Совхозная, 62, 2 этаж, студия Lileo.

Фото: Midjourney

КВЕСТ «МУЗЕЙНАЯ ЛАПША», 12+

Любите лапшу? А какую предпочитаете — ручной работы или быстрого приготовления? Как ни крути, а у организаторов найдётся, чем вас угостить. Вас накормят, а точнее навешают на уши, но достаточно ли вы внимательны, чтобы избежать этого? Вас ждёт квест, во время которого вы будете проводить собственное расследование. Основными уликами будут звукозаписи, а главный свидетель — музейный сотрудник. Примите участие в расследовании и блесните своей дедукцией. Ваша внимательность не позволит «вешать лапшу» себе на уши!

Когда: 19 и 20 января, по записи.

Где: Проспект Ленина, 1, Историко-краеведческий музей.

Фото: 1MI

СВЕТ И ЗНАНИЕ — НАРОДУ! 6+

В библиотеке Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» проходит выставка «Свет и знание — народу!», где можно увидеть советские учебники 1920-1930-х годов из коллекции самой библиотеки.

Когда: 20 января, с 13:00 до 17:00

Где: улица Уральская, 6, Краеведческая библиотека

Фото: 1MI

Спектакль «сНежная история», 0+

Если у вас есть маленькие дети, то представляем вашему вниманию музыкальную сказку «Снежная история» для всей семьи. Спеть с малышами знакомые с детства песни, узнать поближе лесных жителей. Пока новогоднее настроение еще не отпустило, устройте для ребенка настоящий праздник. Вы отправитесь в зимний лес, чтобы преодолеть не одно препятствие и вместе со своим ребенком порадовать Госпожу Метель. Эта сказка о том, что у каждого из нас есть что-то для ближнего, что поможет ему. И всегда приятно поделиться этим!

Когда: 20 и 21 января, в 10:00 и в 12:00

Где: улица Ильича, 37, Новый молодёжный театр.

Фото: Midjourney

ОТЦЫ И ДЕТИ, 6+

Это активные игры для родителей и детей под музыку. Балалайки задают ритм и заставляют действовать. Воля, доверие и целеустремленность — эти качества формируется у детей во время игр с их родителями. Хотите научить свое чадо прислушиваться к себе, научится управлять своим внутренним миром, то вам стоит посетить это мероприятие. Покажите своим примером как весело и самозабвенно радоваться жизни.

Когда: 21 января, в 11:00

Где: улица Октябрьской революции, 44, Центр переподготовки кадров.

Фото: Midjourney

«КИНОКУЛЬТУРА», 16+

Креативном кластер SAMORO.doc приглашает всех желающих на кинолекторию «КИНОКУЛЬТУРА». Вас ждет увлекательный фильм «Бойцовская рыбка» (16+) с яркими звездами кинематографа — Мэтт Диллон, Микки Рурк, Дайан Лэйн и Деннис Хоппер. Этот фильм — экранизация знаменитой новеллы С. Э. Хинтон — о жизни двух братьев, которые были оставлены матерью еще в детстве.

Когда: 21 января, в 17:00

Где: Проспект Мира, 49, Креативный кластер «Самородок».

Пеший поход к горам «Колпаки», 10+

На границе Европы и Азии, на стыке Пермского края со Свердловской областью, находятся красивые скалы, названные Колпаки. Их высота составляет 614 метров. Скалы имеют форму шапок-колпаков, благодаря чему и получили свое название. Именно туда вам и предлагают отправиться вместе с семьей под надзором квалифицированных гидов в воскресенье 21 января. Вас ждет целый день великолепных видов Уральской природы.

Когда: 21 января, по записи

Где: Проспект Ленина, 25, Сбор у кинотеатра Современник, запись по телефону 8-982-644-55-19.

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