Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Это трагическая история о любви, которая не состоялась, о непонимании между людьми и несбывшихся мечтах. Главные герои пьесы — творческие люди, которые стремятся к славе. В своём стремлении они забыли о самих себе. Пьеса показывает конфликт поколений — уверенных и опытных взрослых и непризнанной и неопытной молодёжи.
Когда: 19 января, в 18:00.
Где: Проспект Ленина, 33, Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.
19 января можно записаться на занятия по парной бачате. Энергичная музыка и 100% хорошего настроения ждут всех любителей заводных движений. Бачата это не просто танец, а усиление мужского и женского начала. Занятия проводят грамотные и знающие свое дело наставники. Познакомьтесь с новыми, интересными людьми, раскройте свой потенциал и почувствуйте себя уверенно как никогда. Обучение ведется с нуля.
Когда: 19 января, по записи.
Где: улица Совхозная, 62, 2 этаж, студия Lileo.
Любите лапшу? А какую предпочитаете — ручной работы или быстрого приготовления? Как ни крути, а у организаторов найдётся, чем вас угостить. Вас накормят, а точнее навешают на уши, но достаточно ли вы внимательны, чтобы избежать этого? Вас ждёт квест, во время которого вы будете проводить собственное расследование. Основными уликами будут звукозаписи, а главный свидетель — музейный сотрудник. Примите участие в расследовании и блесните своей дедукцией. Ваша внимательность не позволит «вешать лапшу» себе на уши!
Когда: 19 и 20 января, по записи.
Где: Проспект Ленина, 1, Историко-краеведческий музей.
В библиотеке Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» проходит выставка «Свет и знание — народу!», где можно увидеть советские учебники 1920-1930-х годов из коллекции самой библиотеки.
Когда: 20 января, с 13:00 до 17:00
Где: улица Уральская, 6, Краеведческая библиотека
Если у вас есть маленькие дети, то представляем вашему вниманию музыкальную сказку «Снежная история» для всей семьи. Спеть с малышами знакомые с детства песни, узнать поближе лесных жителей. Пока новогоднее настроение еще не отпустило, устройте для ребенка настоящий праздник. Вы отправитесь в зимний лес, чтобы преодолеть не одно препятствие и вместе со своим ребенком порадовать Госпожу Метель. Эта сказка о том, что у каждого из нас есть что-то для ближнего, что поможет ему. И всегда приятно поделиться этим!
Когда: 20 и 21 января, в 10:00 и в 12:00
Где: улица Ильича, 37, Новый молодёжный театр.
Это активные игры для родителей и детей под музыку. Балалайки задают ритм и заставляют действовать. Воля, доверие и целеустремленность — эти качества формируется у детей во время игр с их родителями. Хотите научить свое чадо прислушиваться к себе, научится управлять своим внутренним миром, то вам стоит посетить это мероприятие. Покажите своим примером как весело и самозабвенно радоваться жизни.
Когда: 21 января, в 11:00
Где: улица Октябрьской революции, 44, Центр переподготовки кадров.
Креативном кластер SAMORO.doc приглашает всех желающих на кинолекторию «КИНОКУЛЬТУРА». Вас ждет увлекательный фильм «Бойцовская рыбка» (16+) с яркими звездами кинематографа — Мэтт Диллон, Микки Рурк, Дайан Лэйн и Деннис Хоппер. Этот фильм — экранизация знаменитой новеллы С. Э. Хинтон — о жизни двух братьев, которые были оставлены матерью еще в детстве.
Когда: 21 января, в 17:00
Где: Проспект Мира, 49, Креативный кластер «Самородок».
На границе Европы и Азии, на стыке Пермского края со Свердловской областью, находятся красивые скалы, названные Колпаки. Их высота составляет 614 метров. Скалы имеют форму шапок-колпаков, благодаря чему и получили свое название. Именно туда вам и предлагают отправиться вместе с семьей под надзором квалифицированных гидов в воскресенье 21 января. Вас ждет целый день великолепных видов Уральской природы.
Когда: 21 января, по записи
Где: Проспект Ленина, 25, Сбор у кинотеатра Современник, запись по телефону 8-982-644-55-19.