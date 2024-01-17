Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Если у вас есть маленькие дети, то представляем вашему вниманию музыкальную сказку «Снежная история» для всей семьи. Спеть с малышами знакомые с детства песни, узнать поближе лесных жителей. Пока новогоднее настроение еще не отпустило, устройте для ребенка настоящий праздник. Вы отправитесь в зимний лес, чтобы преодолеть не одно препятствие и вместе со своим ребенком порадовать Госпожу Метель. Эта сказка о том, что у каждого из нас есть что-то для ближнего, что поможет ему. И всегда приятно поделиться этим!