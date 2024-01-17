Делал ракеты. Дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
ФСБ выяснила, что мужчина планировал атаковать промышленное предприятие. В подвале дома он сделал бункер, а там у него хранились самодельные ракеты.
Суд в результате признал мужчину виновным и назначил 8 лет лишения свободы. Также дворнику предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Сам же мужчина не согласился с решением суда, поэтому когда приговор вступит в силу станет известно только после рассмотрения апелляции, сообщили в УФСБ по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге были задержаны иностранцы, которые занимались поддержкой террористической организации.