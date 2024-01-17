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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Дворнику из Нижнего Тагила дали 8 лет за подготовку теракта

Делал ракеты. Дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта

17 января 2024, 09:24
Фото: Midjourney

Дворнику из Нижнего Тагила дали 8 лет за подготовку теракта

Уроженца Украины, который работал дворником в Нижнем Тагиле, осудил на 8 лет Центральный окружной военный суд. Мужчина был задержан в октябре 2022 года. Его обвинили в подготовке к теракту.

ФСБ выяснила, что мужчина планировал атаковать промышленное предприятие. В подвале дома он сделал бункер, а там у него хранились самодельные ракеты.

Суд в результате признал мужчину виновным и назначил 8 лет лишения свободы. Также дворнику предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Сам же мужчина не согласился с решением суда, поэтому когда приговор вступит в силу станет известно только после рассмотрения апелляции, сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны иностранцы, которые занимались поддержкой террористической организации.

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#Нижний Тагил#Криминал#Приговор#Терроризм#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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