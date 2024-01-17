Делал ракеты. Дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта

Дворнику из Нижнего Тагила дали 8 лет за подготовку теракта

Уроженца Украины, который работал дворником в Нижнем Тагиле, осудил на 8 лет Центральный окружной военный суд. Мужчина был задержан в октябре 2022 года. Его обвинили в подготовке к теракту.