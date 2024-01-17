Функциональные тренировки полезны для выполнения повседневных дел

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Функциональные тренировки — это занятия, которые направлены на улучшение общей физической формы. Они отличаются от других программ тем, что используют естественные движения, которые мы делаем в повседневной жизни. Например, поднимаем руки вверх, дотягиваемся до чего-то, приседаем, сгибаем колени и так далее. Такие тренировки полезны не только для занятий в тренажерном зале или спортивных дисциплин, но и для обычных повседневных дел, пишет ИА RuNews24.ru.
«Мы улучшаем естественную биомеханику в процессе тренировок. Это помогает нам исправить осанку и эффективнее использовать мышцы. Разные части тела начинают работать вместе. Мы выбираем базовые естественные движения, которые делаем в жизни, чтобы стать более энергичными, выносливыми и гибкими. Интересный факт: в странах Северной Европы многие люди делают функциональные упражнения перед выходом из дома, чтобы активизировать нервную систему и лучше реагировать на неожиданные ситуации и предотвращать травмы», — говорит мастер-тренер XFIT Эдвард Казарян.