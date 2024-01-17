Функциональные тренировки полезны для выполнения повседневных дел

Функциональные тренировки — это занятия, которые направлены на улучшение общей физической формы. Они отличаются от других программ тем, что используют естественные движения, которые мы делаем в повседневной жизни. Например, поднимаем руки вверх, дотягиваемся до чего-то, приседаем, сгибаем колени и так далее. Такие тренировки полезны не только для занятий в тренажерном зале или спортивных дисциплин, но и для обычных повседневных дел, пишет ИА RuNews24.ru.