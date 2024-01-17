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Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей

Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей

17 января 2024, 11:37
Фото: 1MI
В Свердловской области проводятся подготовительные процедуры для проведения безопасных крещенских купаний.

На территории региона организовано 90 купелей в 50 населенных пунктах, 12 из них расположены в Екатеринбурге.

Сотрудники МЧС проверяют все купели перед эксплуатацией. Они осматривают толщину льда, ограждения, спуски.

Известно, что сейчас толщина льда на водоемах региона в среднем составляет от 30 до 40 см, в результате чего в купели могут находиться примерно 50 человек.

Безопасность на водоемах будет обеспечена силами спасателей, врачей и общественников. В общей сложности будет около 500 человек отвечать за безопасность купающихся.

Среди разрешенных купелен:

  • в Алапаевске городской пруд,
  • в МО Алапаевское: реки Синячиха, Нейва, Ница и пруд около часовни в деревне Федосово,
  • в Камышловском городском округе озеро Серебряное,
  • в Махневском муниципальном образовании искусственный водоём,
  • в поселке Санкино река Тура,
  • в Тавде река Тавда,
  • в Талице пруд Ургинский,
  • в поселке городского типа Тугулым река Тугулымка,
  • в Туринске река Тура,
  • в Байкалово Байкаловский пруд,
  • в село Калиновское река Пышма,
  • в селе Туринская Слобода река Тура,
  • в селе Таборы река Тавда, спуск к реке по ул. Евлашова,
  • в Верхней Салде Верхнесалдинское водохранилище,
  • в Верхнем Тагиле Верхнетагильский пруд в районе городской церкви,
  • в Верхней Туре река Тура и Верхнетуринский пруд,
  • в Кировограде городской пруд,
  • в поселке Верхняя Баранча Верхне-Баранчинское водохранилище на р. Баранча,
  • в поселке Калиново озеро Таватуй,
  • в Невьянске Невьянское водохранилище,
  • в Нижней Салде Нижнесалдинское водохранилище,
  • в Нижнем Тагиле Нижнетагильский пруд,
  • в Новоуральске Верх-Нейвинское водохранилище,
  • в селе Пристань река Уфа,
  • в поселке городского типа Бисерть Бисертское водохранилище,
  • в Верхней Пышме Озеро Балтым, а также территория храма Успения Пресвятой Богородицы,
  • в селе Сарсы Вторые река Еманзельга,
  • в селе Александровске пруд Александровский,
  • в Красноуфимске река Уфа,
  • в Первоуральске акватория Нижне-Шайтанского водохранилища, акватория Билимбаевского водохранилища, акватория Новоуткинского водохранилища, акватория карьера на 334 км трассы Пермь-Екатеринбург, акватория рекреационной зоны Билимбаевского водохранилища базы отдыха «Сосновый бор»,
  • в городе Полевской река Чусовая,
  • в поселке Станционный Полевской река Чусовая, на территории Храма,
  • в Среднеуральске озеро Исетское,
  • в Михайловске Михайловское водохранилище,
  • в городе Нижние Серьги река Серга,
  • в поселке Привокзальный река Актай,
  • в селе Усть-Салда искусственный водоем-купель,
  • в Волчанск озеро Шестое,
  • в пгт Гари река Сосьва,
  • в Карпинске Известняковый карьер,
  • в Качканаре Качканарское водохранилище, п. Валериановск пруд,
  • в Краснотурьинске Краснотурьинское водохранилище,
  • в городском округе «Город Лесной» Нижнетуринское водохранилище,
  • в городе Нижняя Тура Нижнетуринское водохранилище,
  • в поселке Ис источник «Андреевский»,
  • в городе Новая Ляля река Ляля,
  • в Североуральске Колонгинское водохранилище,
  • в Асбесте Черемшанская плотина на реке Большой Рефт,
  • в поселке Старопышминск река Пышма,
  • в п.Старопышминск Искусственный водоём (купель в помещении),
  • в п.Сарапулка на дамбе река Сарапулка,
  • в с. Кунарское река Кунара,
  • в деревне Паршино ключ «Паршинский»,
  • в ГО Заречный Белоярское водохранилище,
  • в Сухом Логу река Пышма,
  • в Сысерти Верхне-Сысертское водохранилище в районе загородного отеля «Гринвальд», Верхне-Сысертский пруд в районе ООО «УК Финский залив»,
  • в с. Кашино СНТ «Сосновый бор» западнее с. Кашино, 1 км.,
  • в с. Черданцево водохранилище в районе базы ЦРИК ООО «Газпром трансгаз»,
  • в с. Черданцево водохранилище в районе плотины,
  • в п. В.Сысерть ТАО «Берег» водохранилище п. В.Сысерть,
  • в п. Б. Исток пруд «Источек»,
  • в с. Новоипатово Купель на запруде у родника (конец улицы Мира),
  • в деревне Космаково озеро Багоряк,
  • в Сысерти Сысертское водохранилище (в районе лодочной станции),
  • в Екатеринбурге озеро Шарташ по улицам: Отдыха 107, 25, 1, купель на территории Благовещенского Храма Святых Божьих строителей, водоем «Талые воды», Новокольцовский тракт 10 км, Мало-Истокский пруд, на ул. Фрезеровщиков 200 озеро Калиновский разрез (ООО «рыбалка на Калиновке»), а также водоем пос. Елизавет.

Вместе с тем в Свердловской области массово отменяют крещенские купания из-за тонкого льда.

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#Свердловская область#Запрет#Крещение#Крещенские купания#Купель#Крещенские морозы#Екатеринбург#МЧС#Тонкий лед#МЧС России#Камилла Булгакова
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