Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На территории региона организовано 90 купелей в 50 населенных пунктах, 12 из них расположены в Екатеринбурге.
Сотрудники МЧС проверяют все купели перед эксплуатацией. Они осматривают толщину льда, ограждения, спуски.
Известно, что сейчас толщина льда на водоемах региона в среднем составляет от 30 до 40 см, в результате чего в купели могут находиться примерно 50 человек.
Безопасность на водоемах будет обеспечена силами спасателей, врачей и общественников. В общей сложности будет около 500 человек отвечать за безопасность купающихся.
Среди разрешенных купелен:
Вместе с тем в Свердловской области массово отменяют крещенские купания из-за тонкого льда.