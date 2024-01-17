Где в Свердловской области освященные проруби. Стройка на пустыре и 8 лет за ракету

В Свердловской области ведется подготовка для безопасного проведения крещенских купаний. 90 мест уже готовы для купания в 50 населенных пунктах, 12 из них находятся в Екатеринбурге. Спасатели весь праздник будут следить за толщиной льда, проверять ограждения и спуски. Обеспечивать безопасную обстановку на водоемах кроме сотрудников МЧС будут врачи и общественники, всего контролеров будет порядка 500 человек.