Где в Свердловской области освященные проруби. Стройка на пустыре и 8 лет за ракету

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В Свердловской области ведется подготовка для безопасного проведения крещенских купаний. 90 мест уже готовы для купания в 50 населенных пунктах, 12 из них находятся в Екатеринбурге. Спасатели весь праздник будут следить за толщиной льда, проверять ограждения и спуски. Обеспечивать безопасную обстановку на водоемах кроме сотрудников МЧС будут врачи и общественники, всего контролеров будет порядка 500 человек.
На участке микрорайона Алтайский в Нижнем Тагиле планируется возведение многоэтажных домов. Эту информацию огласили на заседании комиссии городской думы по градостроительству.
Елена Завьялова, музыкальный руководитель в детском садике No192, в компании коллег из других тагильских дошкольных учреждений победила на международном конкурсе. Вместе с Еленой в составе трио «Настроение» победителями стали Наталья Денисова и Яна Пастухова. Сам конкурс Turqenev Fest прошел в Москве. Там собрались 1430 участников из разных уголков России. Тагильчанки выступили в номинации «вокальное творчество» и завоевали звание Лауреатов I степени.
Не знаете, чем заняться в выходные? Редакция TagilCity.ru предлагает ознакомиться с возможными вариантами, вам остается только выбрать. Вы можете отправиться на выставку, в театр или в кино, а можете остаться дома и погрузиться в чтение любимой книги. Отличных вам выходных!
В октябре 2022 года в Нижнем Тагиле задержали мужчину, уроженца Украины. Федеральная служба безопасности выяснила, что на тот момент подозреваемый планировал теракт на территории города. В подвале своего дома он соорудил импровизированный бункер и хранил там самодельные ракеты. Суд признал его виновным и приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы. Кроме того дворник должен выплатить 300 тысяч рублей штрафа.