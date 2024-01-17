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90-летие региона празднуется в Свердловской области

Глава Свердловской области поздравил уральцев с 90-летнием региона

17 января 2024, 08:35
Фото: 1MI

90-летие региона празднуется в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей области с 90-летием Свердловской области. Он отметил, что за прошедшее время регион вместе со страной в целом проделал большой путь. Было построено современное и открытое общество.

Евгений Куйвашев отметил, что главная ценность — это человек.

И все это — результат таланта, трудолюбия, энергичности и добросовестности уральцев, — добавил Евгений Куйвашев.

За эти годы многое в регионе изменилось в лучшую сторону. К примеру, за последние шесть лет в регионе было запущено порядка двухсот производств. На них появилось 10 тысяч рабочих мест.

К примеру, в прошлом году был презентован электропоезд «Финист». Он полностью отечественного производства.

За шестилетний период в регионе ввели более 15 миллионов кв. м жилья. Граждане заселились в новые квартиры. Всего новое жилье получили порядка 20 тысяч уральцев. Ранее они жили в аварийных старых домах. Было газифицировано порядка 15 тысяч домовладений.

Есть успехи у региона и в других сферах. Например, за последнее время были построены десятки детский учреждений и ликвидирована нехватка мест в садиках.

Ранее сообщалось, что в этом году из Екатеринбурга будет запущено 26 авиарейсов в разные города по сниженным ценам. 430 млн потратят на эти цели.

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