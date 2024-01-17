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Руководитель больницы в Кушве не подтвердила сведения о низкой зарплате врачей

Главврач больницы в Кушве опровергла заявления о низкой зарплате медиков

17 января 2024, 04:30
Фото: Midjourney

Руководитель больницы в Кушве не подтвердила сведения о низкой зарплате врачей

Главврач ЦГБ Кушвы Наталия Леонова сообщила о том, что заявление о маленькой зарплате сотрудников учреждение не соответствует действительности.

Сейчас сотрудниками Минздрава проводится проверка документации. По словам Леоновой, все комментарии будут после того, как закончится проверка, пишет Ура.ру.

При этом главврач считает, что информация о мизерной оплате труда не является правдивой. Также она отметила, что недовольство высказали не все сотрудники скорой помощи, а только 16 человек, которые состоят в профсоюзном движении.

Напомним, сотрудники скорой помощи сделали видеообращение, в котором рассказали о низкой зарплате и тяжелых условиях работы, из-за которых трудно оказывать пациентам качественную помощь. В Минздраве организовали проверку.

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