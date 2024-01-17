Главврач больницы в Кушве опровергла заявления о низкой зарплате медиков

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Сейчас сотрудниками Минздрава проводится проверка документации. По словам Леоновой, все комментарии будут после того, как закончится проверка, пишет Ура.ру.
При этом главврач считает, что информация о мизерной оплате труда не является правдивой. Также она отметила, что недовольство высказали не все сотрудники скорой помощи, а только 16 человек, которые состоят в профсоюзном движении.
Напомним, сотрудники скорой помощи сделали видеообращение, в котором рассказали о низкой зарплате и тяжелых условиях работы, из-за которых трудно оказывать пациентам качественную помощь. В Минздраве организовали проверку.