tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Мошенники обманули инженера из Екатеринбурга на 3 млн рублей

Инженер из Екатеринбурга «инвестировал» 3 млн рублей в мошенников

17 января 2024, 06:43
Фото: 1MI

Мошенники обманули инженера из Екатеринбурга на 3 млн рублей

В Екатеринбурге инженер одного из предприятий думал, что занимается инвестированием, и перевел в лже-торговую площадку три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшему мужчине 54 года. В полиции он пояснил, что в конце года заинтересовался акциями и игрой на бирже. Он стал изучать разные площадки для инвестирования, сообщили в Управлении МВД по Екатеринбургу.

Он оставил свои контакты на одном из сайтов. Ему позвонил некий Максим и попросил его перейти по ссылке, которую он скинул. Потом помощница Максима Маргарита предложила инженеру установить трейдинговую платформу и пополнить баланс счета. Затем ему звонил «брокер», который говорил жертве, что нужно делать.

С мошенниками на связи инженер был месяц. За это время он оформил кредит на 524 тысячи рублей и отдал 2,5 млн личных накоплений. Только после новогодних праздников мужчина понял, что что-то не так, и пошел в полицию.

Ранее тагильчанин отдал аферистам 100 тысяч рублей.

Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более трех миллионов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле250 пенсионеров перевели деньги мошенникам в Нижнем ТагилеХотела перевести 200 тысяч: полицейский спас пенсионерку от перевода денег мошенникам
#Деньги#Криминал#Мошенники#Инженер#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Вчера, 12:10
Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
Вчера, 12:46
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
15 января, 08:00
В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу
Вчера, 08:17
Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка
Вчера, 07:07
Школьников из Нижнего Тагила могут признать «самыми умными»
Вчера, 13:01