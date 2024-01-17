Инженер из Екатеринбурга «инвестировал» 3 млн рублей в мошенников

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Пострадавшему мужчине 54 года. В полиции он пояснил, что в конце года заинтересовался акциями и игрой на бирже. Он стал изучать разные площадки для инвестирования, сообщили в Управлении МВД по Екатеринбургу.
Он оставил свои контакты на одном из сайтов. Ему позвонил некий Максим и попросил его перейти по ссылке, которую он скинул. Потом помощница Максима Маргарита предложила инженеру установить трейдинговую платформу и пополнить баланс счета. Затем ему звонил «брокер», который говорил жертве, что нужно делать.
С мошенниками на связи инженер был месяц. За это время он оформил кредит на 524 тысячи рублей и отдал 2,5 млн личных накоплений. Только после новогодних праздников мужчина понял, что что-то не так, и пошел в полицию.
Ранее тагильчанин отдал аферистам 100 тысяч рублей.