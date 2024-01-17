Инженер из Екатеринбурга «инвестировал» 3 млн рублей в мошенников

Он оставил свои контакты на одном из сайтов. Ему позвонил некий Максим и попросил его перейти по ссылке, которую он скинул. Потом помощница Максима Маргарита предложила инженеру установить трейдинговую платформу и пополнить баланс счета. Затем ему звонил «брокер», который говорил жертве, что нужно делать.