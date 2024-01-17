Копайгородский: Город готов к началу работ по комплексному обновлению инфраструктуры

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как сообщает Telegram-канал мэра Алексея Копайгородского, градоначальник Сочи заявил о готовности к началу работ по обширной модернизации инженерных сетей и инфраструктуры.
«В этом году приступим к строительству на двадцати площадках. Также возводим социальные дома в Центральном и Лазаревском районах для переселения жителей из аварийного фонда, мы полностью выполняем этап 2023—2024 годов», — отметил Алексей Сергеевич Копайгородский.
Мэр Сочи подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе-курорте возводится школьное здание на 1100 учащихся для детей горожан, населяющих микрорайон Северная Бытха. Кроме того, по словам Алексея Копайгородского, сочинская администрация продолжает по программе Минстроя и за государственный счет заниматься восстановлением инфраструктуры в новых регионах страны.
Мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский рассказал, что по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина и Министерства строительства и ЖКХ России в городе определены шесть участков, на которых будут в первую очередь реконструированы системы ливнеотведения.
Кроме того, как сообщил мэр Копайгородский, уже отобраны участки общей протяженностью 29 километров для укрепления и защиты берега, а также составлен перечень из семисот мест, где необходимо провести противооползневые работы.
В заключение мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский поблагодарил руководство и сотрудников Минстроя России за поддержку и сопровождение важнейших городских проектов.
«Все задачи по улучшению качества жизни и сохранению экологии, поставленные главой государства, мы выполним», — резюмировал мэр Копайгородский.Ранее «Росбалт» рассказал о том, как Алексей Копайгородский занял прочные позиции в топе российских мэров.