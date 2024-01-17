Копайгородский: Город готов к началу работ по комплексному обновлению инфраструктуры

Мэр Сочи подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе-курорте возводится школьное здание на 1100 учащихся для детей горожан, населяющих микрорайон Северная Бытха. Кроме того, по словам Алексея Копайгородского, сочинская администрация продолжает по программе Минстроя и за государственный счет заниматься восстановлением инфраструктуры в новых регионах страны.