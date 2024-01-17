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Копайгородский: Город готов к началу работ по комплексному обновлению инфраструктуры

Копайгородский: Город готов к началу работ по комплексному обновлению инфраструктуры

17 января 2024, 13:16
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский выступил на совещании в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, которое провел глава ведомства Ирек Файзуллин. Сочинский градоначальник сообщил о планах городской администрации по осуществлению важных инфраструктурных проектов в городе-курорте.

Как сообщает Telegram-канал мэра Алексея Копайгородского, градоначальник Сочи заявил о готовности к началу работ по обширной модернизации инженерных сетей и инфраструктуры.

«В этом году приступим к строительству на двадцати площадках. Также возводим социальные дома в Центральном и Лазаревском районах для переселения жителей из аварийного фонда, мы полностью выполняем этап 20232024 годов», — отметил Алексей Сергеевич Копайгородский.

Мэр Сочи подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе-курорте возводится школьное здание на 1100 учащихся для детей горожан, населяющих микрорайон Северная Бытха. Кроме того, по словам Алексея Копайгородского, сочинская администрация продолжает по программе Минстроя и за государственный счет заниматься восстановлением инфраструктуры в новых регионах страны.

Мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский рассказал, что по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина и Министерства строительства и ЖКХ России в городе определены шесть участков, на которых будут в первую очередь реконструированы системы ливнеотведения.

Кроме того, как сообщил мэр Копайгородский, уже отобраны участки общей протяженностью 29 километров для укрепления и защиты берега, а также составлен перечень из семисот мест, где необходимо провести противооползневые работы.

В заключение мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский поблагодарил руководство и сотрудников Минстроя России за поддержку и сопровождение важнейших городских проектов.

«Все задачи по улучшению качества жизни и сохранению экологии, поставленные главой государства, мы выполним», — резюмировал мэр Копайгородский.Ранее «Росбалт» рассказал о том, как Алексей Копайгородский занял прочные позиции в топе российских мэров.
#Сочи#Краснодарский край#Копайгородский Алексей Сергеевич#Город Сочи#Все материалы авторов
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