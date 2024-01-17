Краснотурьинск и Волчанка завоевали президентские премии

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Победителей объявили 16 января. Известно, что всего в проекте участвовало более 15 тысяч проектов со всей Российской Федерации.
Премия вручается, согласно указу главы государства. Она призвана показывать лучшие опыты управления.
Лидером в сфере «Практики муниципалитета — решения для страны» оказался краснотурьинское нововведение «школа — техникум — ВУЗ — работодатель», снизившее количество отъездов людей из города за поиском лучшей жизни. Бронзу в категории «Мой край — моя гордость» завоевал проект из Волчанки.
Ранее сообщалось, как семьи тагильчан приняли участие в шахматном турнире.