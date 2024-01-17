Краснотурьинск и Волчанка завоевали президентские премии

Лидером в сфере «Практики муниципалитета — решения для страны» оказался краснотурьинское нововведение «школа — техникум — ВУЗ — работодатель», снизившее количество отъездов людей из города за поиском лучшей жизни. Бронзу в категории «Мой край — моя гордость» завоевал проект из Волчанки.