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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:45

Два муниципальных проекта Свердловской области удостоены президентской премии

Краснотурьинск и Волчанка завоевали президентские премии

17 января 2024, 09:40
Фото: 1MI

Два муниципальных проекта Свердловской области удостоены президентской премии

Два свердловских проекта завоевали призы на Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Победителей объявили 16 января. Известно, что всего в проекте участвовало более 15 тысяч проектов со всей Российской Федерации.

Премия вручается, согласно указу главы государства. Она призвана показывать лучшие опыты управления.

Лидером в сфере «Практики муниципалитета — решения для страны» оказался краснотурьинское нововведение «школа — техникум — ВУЗ — работодатель», снизившее количество отъездов людей из города за поиском лучшей жизни. Бронзу в категории «Мой край — моя гордость» завоевал проект из Волчанки.

Ранее сообщалось, как семьи тагильчан приняли участие в шахматном турнире.

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