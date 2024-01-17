Лифт не упал, но екатеринбурженка оказалась в больнице

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Как сообщают представители ГУ МВД региона, инцидент с якобы упавшим лифтом неверен.
Все произошло вечером, когда жители позвонили в дежурную часть. Многие СМИ распространили сведения, что лифт сорвался с женщиной, но это не так, отмечают в СУ СК по Свердловской области.
На самом деле лифт оказался между 7 и 8 этажами. Женщина, находившаяся внутри при резкой остановке, получила травмы. Сейчас она в больнице. Правоохранительные органы проверяют всю информацию.