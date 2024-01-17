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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Екатеринбурге из-за остановки лифта пострадала женщина

Лифт не упал, но екатеринбурженка оказалась в больнице

17 января 2024, 16:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге из-за остановки лифта пострадала женщина

На Химмаше в Екатеринбурге из-за резкой остановки лифта женщина получила травмы.

Как сообщают представители ГУ МВД региона, инцидент с якобы упавшим лифтом неверен.

Все произошло вечером, когда жители позвонили в дежурную часть. Многие СМИ распространили сведения, что лифт сорвался с женщиной, но это не так, отмечают в СУ СК по Свердловской области.

На самом деле лифт оказался между 7 и 8 этажами. Женщина, находившаяся внутри при резкой остановке, получила травмы. Сейчас она в больнице. Правоохранительные органы проверяют всю информацию.

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#Происшествия#Травма#Свердловская область#Полиция#ЧП#Лифт#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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