Мэрия Екатеринбурга заплатит автомобилисту за открытый колодец

Жительница Екатеринбурга Ольга за рулем Citroen попала в аварию в 2022 году. Случилось это около дома №15 на улице Челюскинцев. В день ДТП на месте было плохое освещение. Женщина не заметила открытый колодец и наехала на него правым колесом. Оказалось, что люк провалился на глубину 25 сантиметров. Машина оказалась повреждена.