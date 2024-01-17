Мэрия Екатеринбурга заплатит автомобилисту за открытый колодец

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Жительница Екатеринбурга Ольга за рулем Citroen попала в аварию в 2022 году. Случилось это около дома №15 на улице Челюскинцев. В день ДТП на месте было плохое освещение. Женщина не заметила открытый колодец и наехала на него правым колесом. Оказалось, что люк провалился на глубину 25 сантиметров. Машина оказалась повреждена.
Собственница авто Кристина не смогла найти того, кто является ответственным. Тогда она попросила оценщика установить ущерб. Оказалось, что на ремонт понадобится 56,1 тысячи рублей. После этого женщина обратилась с иском в суд к администрации о возмещении ущерба.
Мэрия пояснила, что с 2019 года обязанность по ремонту возложена на МБУ «Железнодорожное ДЭУ». Поэтому и ответственность должно нести данное учреждение. Но суд с этим не согласился, потому что собственником является администрация.
По итогу разбирательств пострадавшей стороне было присуждено 56,1 тысячи рублей, расходы на эксперта в размере 6 тысяч рублей и 1,8 тысяч на оплату пошлины. Решение было обжаловано в Свердловском областном слуде, но оно было оставлено без изменений.
Напомним, ранее владельцы иномарок отсудили у мэрии Екатеринбурга 677 тысяч за пострадавшие от потопа автомобили.