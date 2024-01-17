Мэрия Тугулыма выплатит 30 тысяч 7-летнему ребенку за нападение бродячей собаки

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
Ребенок находился в песочнице, когда к нему подбежала собака и укусила его за лицо. Родители пострадавшего мальчика обратились в прокуратуру, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В результате проверки надзорный орган установил, что администрация Тугулыма не предприняла мер по отлову безнадзорных собак, несмотря на то, что в 2023 году был заключен контракт. Материалы дела прокуратура передала в суд.
Суд удовлетворил требование ведомства и назначил администрации выплату компенсации в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, в Североуральске местная жительница отсудила у мужчины более 47 тысяч рублей за нападение его собаки.