tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

7-летний мальчик пострадал от укуса собаки в Тугулыме

Мэрия Тугулыма выплатит 30 тысяч 7-летнему ребенку за нападение бродячей собаки

17 января 2024, 08:51
Фото: 1MI

7-летний мальчик пострадал от укуса собаки в Тугулыме

Администрация Тугулыма выплатит 30 тысяч рублей семилетнему ребенку, который пострадал от нападения собаки. Инцидент произошел 28 июля 2023 года.

Ребенок находился в песочнице, когда к нему подбежала собака и укусила его за лицо. Родители пострадавшего мальчика обратились в прокуратуру, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В результате проверки надзорный орган установил, что администрация Тугулыма не предприняла мер по отлову безнадзорных собак, несмотря на то, что в 2023 году был заключен контракт. Материалы дела прокуратура передала в суд.

Суд удовлетворил требование ведомства и назначил администрации выплату компенсации в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в Североуральске местная жительница отсудила у мужчины более 47 тысяч рублей за нападение его собаки.

Девушка в Екатеринбурге отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травму
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальщики в Красноуральске выплатят девушке 30 тысяч за нападение бездомных собакМальчик пострадал на детской горке в Карпинске. Его госпитализировали в больницуЭкс-глава ДК в Заречном заплатит 100 тысяч за травму гимнаста
#Происшествия#Ребенок#Проверка#Травма#Прокуратура#Дети#Суд#Компенсация#Собака#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Вчера, 12:10
Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
Вчера, 12:46
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
15 января, 08:00
Делал ракеты. Дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта
Сегодня, 09:24
Потребность в кадрах в Свердловской области выросла почти в два раза
Сегодня, 08:15
Стало известно, какая погода будет в феврале в Свердловской области
Сегодня, 09:15