Министр здравоохранения Свердловской области нагрянул в Кушву из-за зарплат медиков

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Также они жаловались на условия труда, переработку на сменах, а также сложные условия труда. Об этом сообщает ЕАН.
В результате в Кушве собралась целая делегация представителей регионального правительства.
Напомним, что после жалобы в Кушву нагрянула проверка. Там сейчас проверочные мероприятия проводят представители прокуратуры и регионального минздрава.
Ранее в Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей. Этот вопрос обсуждался на комиссии гордумы по соцполитике 16 января.