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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Свердловский министр здравоохранения посетил Кушву после жалоб медиков

Министр здравоохранения Свердловской области нагрянул в Кушву из-за зарплат медиков

17 января 2024, 13:05
Фото: 1MI

Свердловский министр здравоохранения посетил Кушву после жалоб медиков

Визит министра состоялся после видео-жалобы медработников. Ролик они адресовали Владимиру Путину. В нем медики сообщили, что их не устраивают заработные платы.

Также они жаловались на условия труда, переработку на сменах, а также сложные условия труда. Об этом сообщает ЕАН.

В результате в Кушве собралась целая делегация представителей регионального правительства.

Напомним, что после жалобы в Кушву нагрянула проверка. Там сейчас проверочные мероприятия проводят представители прокуратуры и регионального минздрава.

Ранее в Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей. Этот вопрос обсуждался на комиссии гордумы по соцполитике 16 января.

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#Кушва#Проверка#Владимир Путин#Прокуратура#Свердловская область#Делегация#Минздрав#Министр здравоохранения#Переработка#Условия труда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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