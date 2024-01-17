Молодой человек разбился насмерть после падения из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как рассказали родственники погибшего, они не знают, как и зачем молодой человек оказался на улице Сулимова, так как живет он на другой улице с матерью и младшей сестрой, пишет Е1.
По словам тети юноши, парень учился в университете на переводчика, подрабатывал курьером и был хорошим человеком. При этом женщина не верит в предварительную версию о том, что мог совершить самоубийство.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге девушка выпала из окна в одном нижнем белье и в наушниках. Предположительно, она покончила с собой.