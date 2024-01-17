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21-летний студент в Екатеринбурге погиб после падения из окна

Молодой человек разбился насмерть после падения из окна в Екатеринбурге

17 января 2024, 10:07
Фото: 1MI

21-летний студент в Екатеринбурге погиб после падения из окна

21-летний житель Екатеринбурга погиб после того, как он выпал из окна многоэтажного дома на улице Сулимова. Происшествие случилось 26 декабря 2024 года.

Как рассказали родственники погибшего, они не знают, как и зачем молодой человек оказался на улице Сулимова, так как живет он на другой улице с матерью и младшей сестрой, пишет Е1.

По словам тети юноши, парень учился в университете на переводчика, подрабатывал курьером и был хорошим человеком. При этом женщина не верит в предварительную версию о том, что мог совершить самоубийство.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге девушка выпала из окна в одном нижнем белье и в наушниках. Предположительно, она покончила с собой.

В центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер
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