На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В период с 2022 по 2023 года в Нижнем Тагиле в аренду было предоставлено три участка для строительства многоэтажных жилых домов. Один из них на пересечении улиц Алтайская и Бобкова.
В 2023 году застройщик ООО «УралНедра» получил по результатам аукциона земельный участок на пересечении улиц Алтайская и Бобкова. Участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Здесь планируется построить многоэтажные жилые дома, — сообщила на заседании комиссии начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Бородина.
Сейчас на месте будущего строительства пустырь, а ранее располагалась заправка, которая в последствии была снесена.
Напомним, на строительный рынок Нижнего Тагила планируют зайти несколько крупных застройщиков. Они готовы реализовать свои проекты в микрорайоне Александровский на ГГМ.