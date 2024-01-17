tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Строительство многоэтажных домов запланировано на Вагонке в Нижнем Тагиле

На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома

17 января 2024, 12:13
Фото: 1MI

Строительство многоэтажных домов запланировано на Вагонке в Нижнем Тагиле

На участке микрорайона Алтайский в Нижнем Тагиле запланировано строительство многоэтажных домов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской думы по градостроительству.

В период с 2022 по 2023 года в Нижнем Тагиле в аренду было предоставлено три участка для строительства многоэтажных жилых домов. Один из них на пересечении улиц Алтайская и Бобкова.

В 2023 году застройщик ООО «УралНедра» получил по результатам аукциона земельный участок на пересечении улиц Алтайская и Бобкова. Участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Здесь планируется построить многоэтажные жилые дома, — сообщила на заседании комиссии начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Бородина.
Участок под строительство на пересечении улиц Алтайская и БобковаУчасток под строительство на пересечении улиц Алтайская и Бобкова
Участок под строительство на пересечении улиц Алтайская и БобковаУчасток под строительство на пересечении улиц Алтайская и Бобкова
Участок под строительство на пересечении улиц Алтайская и Бобкова
Фото: tagilcity.ru

Сейчас на месте будущего строительства пустырь, а ранее располагалась заправка, которая в последствии была снесена.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, на строительный рынок Нижнего Тагила планируют зайти несколько крупных застройщиков. Они готовы реализовать свои проекты в микрорайоне Александровский на ГГМ.

«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Строительство#Городская дума#Анна Григорьева#Жилые дома#Земельный участок#Участки#Градостроительство#Екатеринбург
Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Вчера, 12:10
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
Сегодня, 11:37
В новом шоу на ТНТ нет ни одного свердловчанина
Сегодня, 10:39
В Верхней Салде заработает медицинский класс
Сегодня, 11:08
Представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе
Сегодня, 12:26