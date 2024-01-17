tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Екатеринбурге пропали дети 11 и 15 лет

На Урале начались поиски двух пропавших детей

17 января 2024, 10:24
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге пропали дети 11 и 15 лет

В Екатеринбурге ведут поиски двух подростков.

В уральской столице пропали дети. Крайний раз 15-летнюю девушку видели 15 января. Известно, что на пропавшей девочке были коричневые брюки, а также черные сапоги. Сверху на ней была темная куртка.

Кроме того, велись поиски 11-летнего мальчика, которого видели во вторник, 16 января. Как сообщает отряд «Прорыв», занимающийся поисками, ребенка нашли.

Хотя оба ребенка пропали, известно, что они никак не связаны между собой. Волонтеры и представители правоохранительных органов ищут девочку.

Ранее сообщалось, что поиски двух пропавших девочек завершены в Свердловской области.

Поиски пропавшей мамы в хиджабе с детьми прекращены в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Ушла и не вернулась: в Свердловской области ведутся поиски молодой свердловчанкиМог потерять память. В Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человекаКак проходят поиски 16-летней жительницы Екатеринбурга
#Происшествия#Дети#Полиция#Поиск#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Вчера, 12:10
Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
Вчера, 12:46
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
15 января, 08:00
Делал ракеты. Дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта
Сегодня, 09:24
Потребность в кадрах в Свердловской области выросла почти в два раза
Сегодня, 08:15
Стало известно, какая погода будет в феврале в Свердловской области
Сегодня, 09:15