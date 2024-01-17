На Урале начались поиски двух пропавших детей

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В уральской столице пропали дети. Крайний раз 15-летнюю девушку видели 15 января. Известно, что на пропавшей девочке были коричневые брюки, а также черные сапоги. Сверху на ней была темная куртка.
Кроме того, велись поиски 11-летнего мальчика, которого видели во вторник, 16 января. Как сообщает отряд «Прорыв», занимающийся поисками, ребенка нашли.
Хотя оба ребенка пропали, известно, что они никак не связаны между собой. Волонтеры и представители правоохранительных органов ищут девочку.
Ранее сообщалось, что поиски двух пропавших девочек завершены в Свердловской области.