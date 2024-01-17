Очищения нет. Екатеринбургская епархия сообщила о тонкостях крещенских купания

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Традиция крещенских купаний возникла в среде некоторых мирян, которые стремились окунуться в прорубь, чтобы получить освященную воду. Со временем данный обычай стал весьма популярным.
Вместе с тем пресс-служба Екатеринбургской епархии отметила, что многие люди собираются искупаться, чтобы очиститься от грехов, но на деле этот обычай не имеет отношения к вероучению. Сообщается, что крещенские купания представляют собой народные празднования, но никак не обряд очищения.
Более того, епархия призвала верующих относиться с уважением к крещенской воде и сохранять свое здоровье во время купания.
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