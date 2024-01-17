Очищения нет. Екатеринбургская епархия сообщила о тонкостях крещенских купания

Вместе с тем пресс-служба Екатеринбургской епархии отметила, что многие люди собираются искупаться, чтобы очиститься от грехов, но на деле этот обычай не имеет отношения к вероучению. Сообщается, что крещенские купания представляют собой народные празднования, но никак не обряд очищения.