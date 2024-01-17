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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Екатеринбургской епархии развенчали миф, связанный с крещенскими купаниями

Очищения нет. Екатеринбургская епархия сообщила о тонкостях крещенских купания

17 января 2024, 12:18
Фото: 1MI

В Екатеринбургской епархии развенчали миф, связанный с крещенскими купаниями

В Екатеринбургской епархии рассказали, что крещенские купания не очищают от грехов.

Традиция крещенских купаний возникла в среде некоторых мирян, которые стремились окунуться в прорубь, чтобы получить освященную воду. Со временем данный обычай стал весьма популярным.

Вместе с тем пресс-служба Екатеринбургской епархии отметила, что многие люди собираются искупаться, чтобы очиститься от грехов, но на деле этот обычай не имеет отношения к вероучению. Сообщается, что крещенские купания представляют собой народные празднования, но никак не обряд очищения.

Более того, епархия призвала верующих относиться с уважением к крещенской воде и сохранять свое здоровье во время купания.

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