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Охранник пивного ресторана в Екатеринбурге избил посетителя

Охранник пивного ресторана в Екатеринбурге выплатит 246 тысяч посетителю за побои

17 января 2024, 11:12
Фото: 1MI

Охранник пивного ресторана в Екатеринбурге избил посетителя

В Екатеринбурге охранник ресторана «Максимилианс» заплатит 246 тысяч рублей посетителю, которого он избил. Инцидент случился в апреле 2022 года.

Мужчина пришел в ресторан и, сдав вещи в гардероб, пошел отдыхать. Вскоре с ним стал ругаться один из охранников из-за того, что у посетителя не было браслета. Екатеринбуржец его снял, когда выходил покурить, пишет Е1.

Конфликт в итоге завершился дракой. К потасовке присоединились и другие охранники. После того, как пострадавший потерял сознание, сотрудники ресторана вызвали врачей и силовиков. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму, гематомы и кровоподтек.

В отношении охранника, который начал драку, возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и обязал выплатить потерпевшему компенсацию.

Напомним, 14 января 2024 года в Екатеринбурге двое мужчин избили соседа, который снимал на видео, как один из них ездит по тротуару. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.

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