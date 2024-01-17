Охранник пивного ресторана в Екатеринбурге выплатит 246 тысяч посетителю за побои

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Мужчина пришел в ресторан и, сдав вещи в гардероб, пошел отдыхать. Вскоре с ним стал ругаться один из охранников из-за того, что у посетителя не было браслета. Екатеринбуржец его снял, когда выходил покурить, пишет Е1.
Конфликт в итоге завершился дракой. К потасовке присоединились и другие охранники. После того, как пострадавший потерял сознание, сотрудники ресторана вызвали врачей и силовиков. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму, гематомы и кровоподтек.
В отношении охранника, который начал драку, возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и обязал выплатить потерпевшему компенсацию.
Напомним, 14 января 2024 года в Екатеринбурге двое мужчин избили соседа, который снимал на видео, как один из них ездит по тротуару. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.