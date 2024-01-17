Охранник пивного ресторана в Екатеринбурге выплатит 246 тысяч посетителю за побои

Мужчина пришел в ресторан и, сдав вещи в гардероб, пошел отдыхать. Вскоре с ним стал ругаться один из охранников из-за того, что у посетителя не было браслета. Екатеринбуржец его снял, когда выходил покурить, пишет Е1.