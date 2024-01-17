Определена площадка для нового мусоросортировочного комплекса Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В Верхней Пышме рядом с полигоном ТБО «Северный» в Екатеринбурге будет строиться мусоросортировочный завод.
Согласно информации на сайте госзакупок, начальная стоимость проекта составляет более 57 млн рублей. Строителя будущего комплекса выберут после 19 января. Строительство будет разделено на три этапа.
В самом начале возведут сам комплекса, затем расширят площадь полигона, и, наконец, затем обустроят всю территорию. Предполагается, что завод прослужит более 20 лет.
Ранее сообщалось, что министр промышленности РФ Денис Мантуров посетил уральские заводы.