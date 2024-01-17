Пешеход погиб под колесами автомобиля Subaru Forester на трассе Свердловской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Мужчина, ехавший за рулем иномарки, в какой-то момент наехал на человека, который стоял на коленях на дороге, при этом не переходивший ее. В результате наезда пострадавший скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, пешехода он увидел внезапно. Мужчина резко затормозил и стал сворачивать влево, чтобы избежать аварии, однако наезд все же случился. Погибший при этом был в одежде без светоотражающих элементов.
В ведомстве проводится проверка по факту ЧП.
Напомним, в Свердловской области мужчина, ехавший из поселка Колос в Арамиль, сбил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший находится в больнице в коме.