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Updated Сегодня, 07:09

Пешеход попал под машину на трассе в Свердловской области

Пешеход погиб под колесами автомобиля Subaru Forester на трассе Свердловской области

17 января 2024, 07:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пешеход попал под машину на трассе в Свердловской области

30-летний водитель иномарки Subaru Forester сбил пешехода на автодороге, когда ехал из Красноуфимска в поселок Ачит. ДТП произошло 16 января 2024 года.

Мужчина, ехавший за рулем иномарки, в какой-то момент наехал на человека, который стоял на коленях на дороге, при этом не переходивший ее. В результате наезда пострадавший скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя, пешехода он увидел внезапно. Мужчина резко затормозил и стал сворачивать влево, чтобы избежать аварии, однако наезд все же случился. Погибший при этом был в одежде без светоотражающих элементов.

В ведомстве проводится проверка по факту ЧП.

Напомним, в Свердловской области мужчина, ехавший из поселка Колос в Арамиль, сбил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший находится в больнице в коме.

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