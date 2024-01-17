Пешеход погиб под колесами автомобиля Subaru Forester на трассе Свердловской области

Мужчина, ехавший за рулем иномарки, в какой-то момент наехал на человека, который стоял на коленях на дороге, при этом не переходивший ее. В результате наезда пострадавший скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.