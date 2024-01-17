Потребность в кадрах в Свердловской области выросла почти в два раза

Posted 17 января, 08:15
Published 17 января, 08:15
Modified 17 января, 08:17
Updated 17 января, 08:17
В 2023 году лидерами по вакансиям стали сферы производства, сырья и сельского хозяйства. Их количество составляет 17%, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». При этом рост количества составил 86% за год.
При этом зарплата таких сотрудников увеличилась на 22%. Таким образом она составила 60 тысяч рублей. Следующей по лидерству вышла сфера продаж. Спрос на рабочих вырос на 13%. Кроме того, отмечался повышенный интерес на сотрудников в промышленности и сельском хозяйстве.
Напомним, ранее в Свердловской области были названы сферы-лидеры, где сотрудники зарабатывают от 100 тысяч рублей.