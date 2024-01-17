Потребность в кадрах в Свердловской области выросла почти в два раза

При этом зарплата таких сотрудников увеличилась на 22%. Таким образом она составила 60 тысяч рублей. Следующей по лидерству вышла сфера продаж. Спрос на рабочих вырос на 13%. Кроме того, отмечался повышенный интерес на сотрудников в промышленности и сельском хозяйстве.