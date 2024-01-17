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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Количество вакансий в Свердловской области возросло на 96%

Потребность в кадрах в Свердловской области выросла почти в два раза

17 января 2024, 08:15
Фото: Midjourney

Количество вакансий в Свердловской области возросло на 96%

Кадровый голод в Екатеринбурге увеличился. Предлагаемое количество вакансий на данный момент выросло в два раза.

В 2023 году лидерами по вакансиям стали сферы производства, сырья и сельского хозяйства. Их количество составляет 17%, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». При этом рост количества составил 86% за год.

При этом зарплата таких сотрудников увеличилась на 22%. Таким образом она составила 60 тысяч рублей. Следующей по лидерству вышла сфера продаж. Спрос на рабочих вырос на 13%. Кроме того, отмечался повышенный интерес на сотрудников в промышленности и сельском хозяйстве.

Напомним, ранее в Свердловской области были названы сферы-лидеры, где сотрудники зарабатывают от 100 тысяч рублей.

#Общество#Свердловская область#Работа#Статистика#Сотрудники#Вакансии#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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