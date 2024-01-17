Представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Состязание проходило в Москве. Об этом сообщили в детсаду. Вместе с Еленой победу одержали тагильчанки Наталья Денисова и Яна Пастухова. Все трипредставительницы участвовали в составе трио «НасТроение».
Конкурс состялся в период с 11 по 14 января. Конкурс назывался Turqenev Fest. Здесь собрались 1430 участников. Они приехали из разных уголков России.
Трио «НасТроение» участвовало впервые. Они выступили в номинации «Вокальное творчество» и завоевали звание Лауреатов I степени.
Ранее сообщалось, что мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке.