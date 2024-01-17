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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Руководительница детского сада Нижнего Тагила победила на престижном конкурсе

Представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе

17 января 2024, 12:26
Фото: Детский сад №192 «Детство»

Руководительница детского сада Нижнего Тагила победила на престижном конкурсе

Музыкальный руководитель детского сада №192 «Детство» Елена Завьялова Елена вместе с коллегами из других детских садов стала победительницей на международном конкурсе.

Состязание проходило в Москве. Об этом сообщили в детсаду. Вместе с Еленой победу одержали тагильчанки Наталья Денисова и Яна Пастухова. Все трипредставительницы участвовали в составе трио «НасТроение».

Фото: Детский сад №192 «Детство»

Конкурс состялся в период с 11 по 14 января. Конкурс назывался Turqenev Fest. Здесь собрались 1430 участников. Они приехали из разных уголков России.

Трио «НасТроение» участвовало впервые. Они выступили в номинации «Вокальное творчество» и завоевали звание Лауреатов I степени.

Ранее сообщалось, что мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке.

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#Общество#Нижний Тагил#Москва#Екатеринбург#Детсад#Дарья Сорокина#Международный конкурс#Детский сад
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