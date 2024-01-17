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Прокуратура проверит водителя в Первоуральске после проезда мимо остановки

Прокуратура начала проверку после того, как девочка в Первоуральске не села в автобус

17 января 2024, 06:18
Фото: 1MI

Прокуратура проверит водителя в Первоуральске после проезда мимо остановки

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после того, как водитель автобуса No507 в Первоуральске проехал мимо остановки «Площадь Победы» и не посадил в салон девочку.

Во время проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законы об охране здоровья детей и перевозки пассажиров. Кроме того, выяснят, ездит ли данный автобус по назначенному маршруту, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В зависимости от итогов проверки надзорный орган примет соответствующие меры.

Напомним, в Первоуральске пассажирский автобус проехал мимо остановки, несмотря на то, что возле остановочного комплекса стояла девочка, которая ездит на нем в поселок Билимбай.

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