Прокуратура начала проверку после того, как девочка в Первоуральске не села в автобус

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Во время проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законы об охране здоровья детей и перевозки пассажиров. Кроме того, выяснят, ездит ли данный автобус по назначенному маршруту, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В зависимости от итогов проверки надзорный орган примет соответствующие меры.
Напомним, в Первоуральске пассажирский автобус проехал мимо остановки, несмотря на то, что возле остановочного комплекса стояла девочка, которая ездит на нем в поселок Билимбай.