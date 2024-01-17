Прокуратура начала проверку после того, как девочка в Первоуральске не села в автобус

Во время проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законы об охране здоровья детей и перевозки пассажиров. Кроме того, выяснят, ездит ли данный автобус по назначенному маршруту, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.