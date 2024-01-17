Школьный буллинг дошел до суда в Свердловской области

Суд принял требования матери частично. Ей и дочку присудили 40 тысяч и 20 тысяч рублей моральной компенсации, а также 30 тысяч на судебные расходы.



Школа не согласилась с таким решением. Представители учреждения стали настаивать, что ответственна за случившееся только мать обидчицы. Однако комиссия оставила решение без изменений, аргументировав это решение тем, что именно школа не обеспечила безопасность девочки.