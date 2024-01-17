Школьный буллинг дошел до суда в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Конфликтные ситуации происходили в апреле 2022 года в школе №25. В перепалку регулярно вступали 13-летние девочки, сообщает свердловский облсуд.
Девочка пожаловалась, что одноклассники смеются над ней, оскорбляют и бьют. Драка дочки с одноклассницей стала последней каплей в терпении матери.
Она пошла в полицию. Уголовное дело не стали возбуждать, так как девочку побила ее ровесница — несовершеннолетняя. Тогда мать пошла в суд к школе и родителям обидчицы.
Женщина потребовала заплатить дочке 100 тысяч рублей, себе — 50 тысяч рублей и на судебные расходы — 30 тысяч рублей. Классную руководительницу поштрафовали, детей отправили на беседу с психологом. Они продолжают вместе учиться и больше они не конфликтовали.
Суд принял требования матери частично. Ей и дочку присудили 40 тысяч и 20 тысяч рублей моральной компенсации, а также 30 тысяч на судебные расходы.
Школа не согласилась с таким решением. Представители учреждения стали настаивать, что ответственна за случившееся только мать обидчицы. Однако комиссия оставила решение без изменений, аргументировав это решение тем, что именно школа не обеспечила безопасность девочки.
Напомним, что перед Новым годом водитель и пассажир подрались из-за кондуктора. Это произошло в Екатеринбурге.