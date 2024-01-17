tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

90 тысяч рублей заплатят школьнице за буллинг в Талице

Школьный буллинг дошел до суда в Свердловской области

17 января 2024, 11:46
Фото: 1MI

90 тысяч рублей заплатят школьнице за буллинг в Талице

В Талице школьница рассказала маме, что в школе она подвергается нападкам со стороны одноклассницы. Мать обратилась в суд. Теперь семье должны заплатить 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Конфликтные ситуации происходили в апреле 2022 года в школе №25. В перепалку регулярно вступали 13-летние девочки, сообщает свердловский облсуд.

Девочка пожаловалась, что одноклассники смеются над ней, оскорбляют и бьют. Драка дочки с одноклассницей стала последней каплей в терпении матери.

Она пошла в полицию. Уголовное дело не стали возбуждать, так как девочку побила ее ровесница — несовершеннолетняя. Тогда мать пошла в суд к школе и родителям обидчицы.

Женщина потребовала заплатить дочке 100 тысяч рублей, себе — 50 тысяч рублей и на судебные расходы — 30 тысяч рублей. Классную руководительницу поштрафовали, детей отправили на беседу с психологом. Они продолжают вместе учиться и больше они не конфликтовали.

Суд принял требования матери частично. Ей и дочку присудили 40 тысяч и 20 тысяч рублей моральной компенсации, а также 30 тысяч на судебные расходы.

Школа не согласилась с таким решением. Представители учреждения стали настаивать, что ответственна за случившееся только мать обидчицы. Однако комиссия оставила решение без изменений, аргументировав это решение тем, что именно школа не обеспечила безопасность девочки.

Напомним, что перед Новым годом водитель и пассажир подрались из-за кондуктора. Это произошло в Екатеринбурге.

Пьяный татуировщик в Челябинске подрался с прохожими и выстрелил девушке в глаз
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный татуировщик в Челябинске подрался с прохожими и выстрелил девушке в глазМужчина в Екатеринбурге подрался с водителем автобуса на глазах у ребенкаВ ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз подрались подростки и охрана
#Происшествия#Суд#Компенсация#Оскорбления#Талица#18+#Екатеринбург#Буллинг#Дарья Сорокина#Дака
Подпишитесь
Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
Вчера, 12:46
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Вчера, 12:10
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
15 января, 08:00
В новом шоу на ТНТ нет ни одного свердловчанина
Сегодня, 10:39
В Верхней Салде заработает медицинский класс
Сегодня, 11:08
Стало известно, какая погода будет в феврале в Свердловской области
Сегодня, 09:15