Школы и детсады Верхней Пышмы остались без отопления

По словам местного жителя, на протяжении двух лет он наблюдал трещины и утечки из асфальта. Также он добавил, что пар шел сразу в нескольких местах еще до аварии. Однако тогда не него никто не обратил внимание и ремонт стали проводить только сейчас, после ЧП.