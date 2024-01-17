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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Верхней Пышме отключили отопление в школах и детсадах

Школы и детсады Верхней Пышмы остались без отопления

17 января 2024, 09:26
Фото: 1MI

В Верхней Пышме отключили отопление в школах и детсадах

Детские сады, школы и некоторые дома остались без отопления в Верхней Пышме.

Местные жители пожаловались на то, что из-под земли идет пар. Он наблюдался в последние недели, пишет 66.ру.

Известно, что рабочие занимаются ремонтом сетей после аварии. В настоящий момент отопление отключено в семи детских садах, двух школах и ряде домов в разных районах.

По словам местного жителя, на протяжении двух лет он наблюдал трещины и утечки из асфальта. Также он добавил, что пар шел сразу в нескольких местах еще до аварии. Однако тогда не него никто не обратил внимание и ремонт стали проводить только сейчас, после ЧП.

Ранее в Качканаре жители остались без тепла из-за фуры, которая пробила трубопровод.

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#Происшествия#Ремонт#Отопление#Теплосети#Школы#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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