Школы и детсады Верхней Пышмы остались без отопления

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Местные жители пожаловались на то, что из-под земли идет пар. Он наблюдался в последние недели, пишет 66.ру.
Известно, что рабочие занимаются ремонтом сетей после аварии. В настоящий момент отопление отключено в семи детских садах, двух школах и ряде домов в разных районах.
По словам местного жителя, на протяжении двух лет он наблюдал трещины и утечки из асфальта. Также он добавил, что пар шел сразу в нескольких местах еще до аварии. Однако тогда не него никто не обратил внимание и ремонт стали проводить только сейчас, после ЧП.
Ранее в Качканаре жители остались без тепла из-за фуры, которая пробила трубопровод.