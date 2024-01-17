Сломан позвоночник: женщина упала вместе с лифтом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Все это происходило в 10-этажном доме на улице Косарева, 15 примерно в 17:00, сообщает Е1.
Известно, что женщина ехала домой. Она живет на 8 этаже. Когда лифт был на 7 этаже, он сорвался и полетел вниз. Женщину увезли на машину скорой помощи. Соседи утверждают, что у нее сломан позвоночник.
Отмечается, что дом обслуживает товарищество собственников недвижимости. Лифт сейчас чинят механики, пока он не работает.
По информации Фонда капремонта, замена лифтов в этом доме планируется только в 2027–2029 годы.
Ранее девушка пролетела в лифте 8 этажей в доме в Екатеринбурге.