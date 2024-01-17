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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Лифт сорвался с высоты в Екатеринбурге

Сломан позвоночник: женщина упала вместе с лифтом в Екатеринбурге

17 января 2024, 13:54
Фото: 1MI

Лифт сорвался с высоты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Химмаше лифт сорвался с высоты седьмого этажа. В нем находилась женщина. Она травмировалась.

Все это происходило в 10-этажном доме на улице Косарева, 15 примерно в 17:00, сообщает Е1.

Известно, что женщина ехала домой. Она живет на 8 этаже. Когда лифт был на 7 этаже, он сорвался и полетел вниз. Женщину увезли на машину скорой помощи. Соседи утверждают, что у нее сломан позвоночник.

Отмечается, что дом обслуживает товарищество собственников недвижимости. Лифт сейчас чинят механики, пока он не работает.

По информации Фонда капремонта, замена лифтов в этом доме планируется только в 2027–2029 годы.

Ранее девушка пролетела в лифте 8 этажей в доме в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Травма#Скорая помощь#Лифт#Механики#Позвоночник#18+#Екатеринбург#Фонд капремонта#Дарья Сорокина#Химмаш
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