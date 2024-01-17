Стало известно, какая погода будет в феврале в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По словам ведущего синоптика отдела метеорологических прогнозов Уральского управления по гидрометеорологии Натальи Ванько, за последние 10 лет на Урале были три экстремально холодных зимы.
Это было в 2006, 2010 и 2016 годах. В этом году было до -41 градуса, это тоже аномалия, пишет ЕАН.
Также метеоролог дала прогноз на ближайшее будущее. Так, 17 января днем будет до -11 градусов. 18 и 19 января в ночное время ожидается -10, -20 градусов, а в дневное время до -12 градусов.
20 и 21 января ночью будет до -14 градусов, днем -7 градусов. 21 и 22 января синоптики прогнозируют снегопады. Они продолжатся после 25 января.
Февральская погода обещает быть нормальной для обычной зимы. По данным синоптика, в среднем днем в регионе будет не более чем -16 градусов.
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