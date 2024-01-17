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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В феврале в Свердловской области закончатся аномальные морозов

Стало известно, какая погода будет в феврале в Свердловской области

17 января 2024, 09:15
Фото: Midjourney

В феврале в Свердловской области закончатся аномальные морозов

Аномальные холода отступят в феврале в Свердловской области.

По словам ведущего синоптика отдела метеорологических прогнозов Уральского управления по гидрометеорологии Натальи Ванько, за последние 10 лет на Урале были три экстремально холодных зимы.

Это было в 2006, 2010 и 2016 годах. В этом году было до -41 градуса, это тоже аномалия, пишет ЕАН.

Также метеоролог дала прогноз на ближайшее будущее. Так, 17 января днем будет до -11 градусов. 18 и 19 января в ночное время ожидается -10, -20 градусов, а в дневное время до -12 градусов.

20 и 21 января ночью будет до -14 градусов, днем -7 градусов. 21 и 22 января синоптики прогнозируют снегопады. Они продолжатся после 25 января.

Февральская погода обещает быть нормальной для обычной зимы. По данным синоптика, в среднем днем в регионе будет не более чем -16 градусов.

Ранее сообщалось, что жители села под Нижним Тагилом остались без святого источника на Крещение, потому что у них замерзла вода.

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#Погода#Холода#Окружающая среда#Морозы#Екатеринбург#Синоптик#Февраль#Дарья Сорокина
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