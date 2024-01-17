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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Жители Екатеринбурга раскупили дешевые яйца в магазинах

Стало известно, почему в магазинах Екатеринбурга не хватает яиц

17 января 2024, 10:06
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга раскупили дешевые яйца в магазинах

Жители Екатеринбурга раскупили в магазинах города яйца с самой низкой ценой. Так, они отсутствуют в магазине «Кировский», на улице Маршала Жукова, 13.

Поставщик не успевает доставлять продукт в магазины, а потому случился дефицит, сообщил коммерческий директор сети Евгений Стерлигов. Из-за морозов у птицефабрики поломались автомобили.

Среди покупателей спрос на яйца вырос почти в два раза. Произошло это из-за стоимости около 80 рублей. Подобная ситуация не везде, но продукты раскупают быстро.

В магазине «Магнит» на Антона Валека, 12 полки полупустые. Жители разобрали самый дешевый продукт по цене от 112,99 до 123,99 рубля.

В гипермаркете «Гипербола» в ТЦ «Пассаж» скуплены яйца по цене 129 рублей за десяток от «Свердловской птицефабрики». При этом на витринах есть еще и продукты за 126 и 130 рублей.

Напомним, стоимость яиц в Свердловской области растет с ноября 2023 года. В начале нового года снова был отмечен рост стоимости продукта.

#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Яйца#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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