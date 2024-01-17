Стало известно, почему в магазинах Екатеринбурга не хватает яиц

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Поставщик не успевает доставлять продукт в магазины, а потому случился дефицит, сообщил коммерческий директор сети Евгений Стерлигов. Из-за морозов у птицефабрики поломались автомобили.
Среди покупателей спрос на яйца вырос почти в два раза. Произошло это из-за стоимости около 80 рублей. Подобная ситуация не везде, но продукты раскупают быстро.
В магазине «Магнит» на Антона Валека, 12 полки полупустые. Жители разобрали самый дешевый продукт по цене от 112,99 до 123,99 рубля.
В гипермаркете «Гипербола» в ТЦ «Пассаж» скуплены яйца по цене 129 рублей за десяток от «Свердловской птицефабрики». При этом на витринах есть еще и продукты за 126 и 130 рублей.
Напомним, стоимость яиц в Свердловской области растет с ноября 2023 года. В начале нового года снова был отмечен рост стоимости продукта.