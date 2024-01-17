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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

В Каменске-Уральском эксгумировали тело погибшей школьницы

Труп школьницы достали из могилы в Каменске-Уральском

17 января 2024, 13:31
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском эксгумировали тело погибшей школьницы

В Каменске-Уральском тело 16-летней школьницы достали из могилы для того, чтобы провести экспертизу. Это необходимо для следствия.

Известно, что экспертизу уже провели, а тело перезахоронили. Результатов у этого исследования пока нет, сообщили в «КП-Екатеринбург».

Трагедия случилась 8 августа 2023 года. Девочка приехала из Екатеринбурга в родной город. Она возвращалась домой пешком. В этот вечер она написала в соцсетях, что просит не убивать ее.

В результате тело девушки нашли в яме. Следствие полагало, что она могла умереть от синтетического вещества. Обвиняемым в этом деле проходит велосипедист Эдуард. Он в тот вечер преследовал девочку, но вину в ее гибели он отрицает.

Мужчина находится под арестом до 24 апреля. Прошлая экспертиза нашла в крови девочки кофеин, так как незадолго до гибели она выпила энергетик.

Отец школьницы уверен, что дочку задушили, а за минуту до гибели она пыталась сфотографировать убийцу.

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#Каменск-Уральский#Экспертиза#Криминал#Арест#Следствие#Преследование#Трагедия#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Кофеин
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