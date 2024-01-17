Труп школьницы достали из могилы в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Известно, что экспертизу уже провели, а тело перезахоронили. Результатов у этого исследования пока нет, сообщили в «КП-Екатеринбург».
Трагедия случилась 8 августа 2023 года. Девочка приехала из Екатеринбурга в родной город. Она возвращалась домой пешком. В этот вечер она написала в соцсетях, что просит не убивать ее.
В результате тело девушки нашли в яме. Следствие полагало, что она могла умереть от синтетического вещества. Обвиняемым в этом деле проходит велосипедист Эдуард. Он в тот вечер преследовал девочку, но вину в ее гибели он отрицает.
Мужчина находится под арестом до 24 апреля. Прошлая экспертиза нашла в крови девочки кофеин, так как незадолго до гибели она выпила энергетик.
Отец школьницы уверен, что дочку задушили, а за минуту до гибели она пыталась сфотографировать убийцу.