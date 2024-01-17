Уборщица ввязалась в драку в «Бургер Кинге» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
О событиях рассказывается в Telegram-канале «Бандитский центр 18+». Уборщица сначала пыталась запретить записывать на видео конфликт, а потом она пробовала разнять дерущихся. В итоге конфликтующие переместились из помещения на улицу.
Возле заведения и внутри иногда случаются драки. 18 августа на улице Малышева убили аспиранта-иностранца. Он работал на кафедре экономики в одном из институтов. Все происходящее видели полицейские, но не стали вмешиваться. В результате был задержан подозреваемый в нападении и стражи правопорядка.