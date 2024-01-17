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Уборщица пыталась разнять дерущихся в «Бургер Кинге» в Екатеринбурге

Уборщица ввязалась в драку в «Бургер Кинге» в Екатеринбурге

17 января 2024, 07:40
Фото: 1MI

Уборщица пыталась разнять дерущихся в «Бургер Кинге» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 16 января в одной из точек Burger King на улице Малышева произошла драка. В нее вмешалась уборщица.

О событиях рассказывается в Telegram-канале «Бандитский центр 18+». Уборщица сначала пыталась запретить записывать на видео конфликт, а потом она пробовала разнять дерущихся. В итоге конфликтующие переместились из помещения на улицу.

Возле заведения и внутри иногда случаются драки. 18 августа на улице Малышева убили аспиранта-иностранца. Он работал на кафедре экономики в одном из институтов. Все происходящее видели полицейские, но не стали вмешиваться. В результате был задержан подозреваемый в нападении и стражи правопорядка.

#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Драка#Уборщица#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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