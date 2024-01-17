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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Удаленная работа может негативно сказаться на здоровье и повседневной жизни

17 января 2024, 06:25
Ученые объявили, что удаленная работа имеет свои недостатки, которые отражаются на повседневной жизни и здоровье человека.

По словам ученых из Карлтонского университета, долгая работа из дома может вызвать так называемую «домашнюю лихорадку». В особенности, человек становится раздражительным, беспокойным и испытывает чувство одиночества, пишет ИА RuNews24.ru.

Также у человека появляется граница с обществом, в результате что уменьшается его социальное взаимодействие и физическая активность.

Ученые рекомендуют для предотвращения этих проблем поддерживать социальные контакты и заниматься физической активностью.

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