Удаленная работа может негативно сказаться на здоровье и повседневной жизни

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По словам ученых из Карлтонского университета, долгая работа из дома может вызвать так называемую «домашнюю лихорадку». В особенности, человек становится раздражительным, беспокойным и испытывает чувство одиночества, пишет ИА RuNews24.ru.
Также у человека появляется граница с обществом, в результате что уменьшается его социальное взаимодействие и физическая активность.
Ученые рекомендуют для предотвращения этих проблем поддерживать социальные контакты и заниматься физической активностью.