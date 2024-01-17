В Екатеринбурге рассмотрели варианты благоустройства набережной

На набережной Исети, возможно, будут построены острова и биотопы. Идея их организации предложена специалистами в рамках обсуждения проекта территории, где в ближайшие два года будут выставочные сады VI Евразийского фестиваля «Атмофест». Администрация подтвердила эту информацию.