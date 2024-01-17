tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Уральские дизайнеры предложили разбить плавучие острова вдоль набережной Исети

В Екатеринбурге рассмотрели варианты благоустройства набережной

17 января 2024, 16:22
Фото: 1MI

Уральские дизайнеры предложили разбить плавучие острова вдоль набережной Исети

На набережной Екатеринбурга могут быть созданы острова и биотопы.

На набережной Исети, возможно, будут построены острова и биотопы. Идея их организации предложена специалистами в рамках обсуждения проекта территории, где в ближайшие два года будут выставочные сады VI Евразийского фестиваля «Атмофест». Администрация подтвердила эту информацию.

Сообщается, что есть три различные концепции развития набережной, однако любые изменения могут быть осложнены из-за перепадов высот участка. Также концепциями затрагивается парковка на набережной, освещение, стоки.

Одной из предложенных концепций является создание плавучих островов и биотопов. Также предлагается организация пешеходной части и велодорожек, садов и зон отдыха.

Ранее сообщалось, что мосту через Исеть в Екатеринбурге быть.

Мэрия Екатеринбурга сносит веранду на набережной на фоне прокурорской проверки
Узнать подробнее
Читайте также:
Понтонный мост на набережной Нижнего Тагила вызвал обсужденияВ Екатеринбурге решают, как благоустроить набережнуюAsti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом. Причина в плотном графике
#Свердловская область#Благоустройство#Проект#Набережная#Благоустройство города#Екатеринбург#Остров#Концепция#Камилла Булгакова
Подпишитесь
На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома
Сегодня, 12:13
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Вчера, 12:10
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
Сегодня, 11:37
В новом шоу на ТНТ нет ни одного свердловчанина
Сегодня, 10:39
В Верхней Салде заработает медицинский класс
Сегодня, 11:08
Представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе
Сегодня, 12:26