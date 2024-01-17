В Екатеринбурге рассмотрели варианты благоустройства набережной

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
На набережной Исети, возможно, будут построены острова и биотопы. Идея их организации предложена специалистами в рамках обсуждения проекта территории, где в ближайшие два года будут выставочные сады VI Евразийского фестиваля «Атмофест». Администрация подтвердила эту информацию.
Сообщается, что есть три различные концепции развития набережной, однако любые изменения могут быть осложнены из-за перепадов высот участка. Также концепциями затрагивается парковка на набережной, освещение, стоки.
Одной из предложенных концепций является создание плавучих островов и биотопов. Также предлагается организация пешеходной части и велодорожек, садов и зон отдыха.
Ранее сообщалось, что мосту через Исеть в Екатеринбурге быть.