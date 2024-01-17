В Екатеринбурге тело погибшего на СВО пришлось эксгумировать из-за ошибки

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Свердловчанин Иван погиб на СВО. Семья мужчины узнала об этом в начале декабря. Жена опознала тело мужа, далее родные ждали тело на родине, чтобы похоронить. Но удалось сделать это только со второй попытки, пишет Е1.
В военкомате сказали, что похороны могут состояться 3 января. Тело прибыло в Екатеринбург. Родные за свой счет оплатили прощальную церемонию. По словам семьи, похороны обошлись им дорого, как было заказано отпевание, оркестр и еда на 150 персон.
Через неделю семье позвонили из военкомата и сказали, что все перепутали. Тело Ивана только что привезли. А ранее похоронили родные другого человека, добавила Любовь.
Поэтому тело нужно эксгумировать, получить тело Ивана и заново его похоронить. В результате похороны прошли в середине января. Родным солдата предстоят разбирательства, как такое могло получиться.
Ранее в Серове похоронили дважды побывавшего на СВО мужчину.