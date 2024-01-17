В Екатеринбурге тело погибшего на СВО пришлось эксгумировать из-за ошибки

Через неделю семье позвонили из военкомата и сказали, что все перепутали. Тело Ивана только что привезли. А ранее похоронили родные другого человека, добавила Любовь.



Поэтому тело нужно эксгумировать, получить тело Ивана и заново его похоронить. В результате похороны прошли в середине января. Родным солдата предстоят разбирательства, как такое могло получиться.