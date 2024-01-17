В Краснотурьинске закрыли бургерные после отравления людей гепатитом А

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Речь идет о всех торговых точках сети Giro Burger. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что суд принял решение о временно закрытии двух бургерных «Гиро». Они принадлежат ИП Абдугафорову.
Напомним, что гепатитом граждане заразились 13 января. Все они ели в вышеупомянутых закусочных. После происшествия о случившемся высказывался мэр города Александр Устинов. Местные жители считают, что теперь в городе нужно проверить все заведения общепита.