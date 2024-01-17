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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

После заражения гепатитом А в Краснотурьинске закрыли бургерные

В Краснотурьинске закрыли бургерные после отравления людей гепатитом А

17 января 2024, 12:17
Фото: 1MI

После заражения гепатитом А в Краснотурьинске закрыли бургерные

По решению суда в Краснотурьинске закрыли все бургерные, в которых люди заразились гепатитом А. Заведения приостановили деятельность на 90 суток.

Речь идет о всех торговых точках сети Giro Burger. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что суд принял решение о временно закрытии двух бургерных «Гиро». Они принадлежат ИП Абдугафорову.

Напомним, что гепатитом граждане заразились 13 января. Все они ели в вышеупомянутых закусочных. После происшествия о случившемся высказывался мэр города Александр Устинов. Местные жители считают, что теперь в городе нужно проверить все заведения общепита.

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