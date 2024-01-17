В Нижнем Тагиле двое мужчин ограбили квартиру знакомой, пока она была задержана

Мужчинам было известно, что их знакомая не вернется домой неожиданно. Они попросили у ее старшего сына ключи от квартиры, чтобы якобы забрать документы и вещи для матери. На месте они уже забрали все, что представляло для них ценность и закрыли за собой двери.