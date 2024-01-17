В Нижнем Тагиле двое мужчин ограбили квартиру знакомой, пока она была задержана

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Заявление в полицию написала 40-летняя женщина. Она проживает на улице Гвардейская. Женщина рассказала, что из ее квартиры были украдены вещи на сумму 50 тысяч рублей. Среди них — приставки, телевизоры, повербанки и так далее.
Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что накануне женщина находилась в ИВС. Ее задерживали из-за подозрений в совершении преступления.
Мужчинам было известно, что их знакомая не вернется домой неожиданно. Они попросили у ее старшего сына ключи от квартиры, чтобы якобы забрать документы и вещи для матери. На месте они уже забрали все, что представляло для них ценность и закрыли за собой двери.
Подозреваемые были быстро задержаны. Часть вещей они хранили у одного из них в частном доме. Два телевизора мужчины успели продать, но места сбыта были найдены.
Теперь мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы за кражу. Решается вопрос о возможном аресте, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле мужчина ограбил свою бывшую девушку. Он проник в ее жилище при помощи дубликата ключа.