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Двое мужчин ограбили квартиру знакомой в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле двое мужчин ограбили квартиру знакомой, пока она была задержана

17 января 2024, 08:49
Фото: 1MI

Двое мужчин ограбили квартиру знакомой в Нижнем Тагиле

Двух жителей Тагилстроевского района 32 и 35 лет задержали полицейские в Нижнем Тагиле. Оба они уже ранее были судимы за имущественные преступления.

Заявление в полицию написала 40-летняя женщина. Она проживает на улице Гвардейская. Женщина рассказала, что из ее квартиры были украдены вещи на сумму 50 тысяч рублей. Среди них — приставки, телевизоры, повербанки и так далее.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что накануне женщина находилась в ИВС. Ее задерживали из-за подозрений в совершении преступления.

Мужчинам было известно, что их знакомая не вернется домой неожиданно. Они попросили у ее старшего сына ключи от квартиры, чтобы якобы забрать документы и вещи для матери. На месте они уже забрали все, что представляло для них ценность и закрыли за собой двери.

Подозреваемые были быстро задержаны. Часть вещей они хранили у одного из них в частном доме. Два телевизора мужчины успели продать, но места сбыта были найдены.

Теперь мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы за кражу. Решается вопрос о возможном аресте, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле мужчина ограбил свою бывшую девушку. Он проник в ее жилище при помощи дубликата ключа.

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