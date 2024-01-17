В Нижнем Тагиле начнется реконструкция площади Славы к 80-летию победы в ВОВ

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:40
Первую реконструкцию площади Славы провели 10 лет назад, когда праздновалось 70-летие победы. Рабочие выложили на аллее тротуарную плитку, отреставрировали мемориал, восстановили скульптуры и обновили рельефные пилоны, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам замглавы мэрии по городскому хозяйству Егора Копысова, решение о ремонте мемориала было принято в связи с износом пилонов. Кроме того, он сообщил, что обновление данного объекта — только начало подготовительных мероприятий к юбилею.
Напомним, в Нижнем Тагиле идет капитальный ремонт Молодежного театра. В 2023 году основные работы были выполнены, а в 2024 году в культурное учреждение привезут новую технику.