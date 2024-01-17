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Updated Сегодня, 07:14

В Нижнем Тагиле предложили способ решения проблемы с дефицитом врачей

В Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей

17 января 2024, 07:13
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле предложили способ решения проблемы с дефицитом врачей

В Нижнем Тагиле был предложен один из вариантов, который помог бы решить проблемы с дефицитом врачей. Этот вопрос обсуждался на постоянной комиссии гордумы по соцполитике 16 января.

Зампредседателя гордумы Алексей Балыбердин отметил, что горожане не все довольны качеством медпомощи. При этом они обращаются с жалобами в администрацию. При этом медучреждения подотчетны Минздраву.

По словам начальника управления семейной политики Лии Мигуновой, работа по удержанию медиков ведется. Однако они часто уходят в другие места. При этом получить статистику о трудоустройствах возможно только единожды в год.

Мигунова отметила, что движение кадров наблюдается по всему городу. Не касается это только детской больницы, так как на данный момент все учреждения объединены в одно большое.

Большим препятствием, по мнению чиновницы, является то, что молодые специалисты уходят в частные медучреждения. В качестве решения она предложила запретить специалистам сразу после окончания учебы уходить в частные клиники.

При этом собравшиеся отметили, что эта мера не входит в их полномочия, но депутаты могут выступить с законотворческой инициативой, пишет АН «Между строк».

Напомним, ранее в Кушве медики скорой помощи заявили о низких зарплатах. По данному факту уже начата проверка.

Зарплата медиков Нижнего Тагила признана одной из самых крупных
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#Здоровье#Врачи#Дума#Медики#Алексей Балыбердин#Екатеринбург#Лия Мигунова#Ирина Кирилова#Гордума
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