В Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Зампредседателя гордумы Алексей Балыбердин отметил, что горожане не все довольны качеством медпомощи. При этом они обращаются с жалобами в администрацию. При этом медучреждения подотчетны Минздраву.
По словам начальника управления семейной политики Лии Мигуновой, работа по удержанию медиков ведется. Однако они часто уходят в другие места. При этом получить статистику о трудоустройствах возможно только единожды в год.
Мигунова отметила, что движение кадров наблюдается по всему городу. Не касается это только детской больницы, так как на данный момент все учреждения объединены в одно большое.
Большим препятствием, по мнению чиновницы, является то, что молодые специалисты уходят в частные медучреждения. В качестве решения она предложила запретить специалистам сразу после окончания учебы уходить в частные клиники.
При этом собравшиеся отметили, что эта мера не входит в их полномочия, но депутаты могут выступить с законотворческой инициативой, пишет АН «Между строк».
Напомним, ранее в Кушве медики скорой помощи заявили о низких зарплатах. По данному факту уже начата проверка.